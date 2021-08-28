Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух жителей Черкасской области, которые были наиболее активными участниками конфликта. Они призвали и первыми совершили противоправные действия.

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Следователь полиции Киева по процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры 28 августа сообщил нарушителям о подозрении,

– отметили в Нацполиции

В то же время в суд было направлено ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит до 7 лет лишения свободы. Действия квалифицировали как хулиганство.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление и причастность других участников происшествия и привлечение их к ответственности

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