Грозит дефолт: Гройсман объяснил, зачем Украине нужно сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине необходимо сейчас сотрудничать с Международным валютным фондом, иначе государство не сможет выплачивать долги, что грозит ему дефолтом.

Об этом глава правительства написал в своем Twitter.

Отметим, что по словам Гройсмана, обслуживание государственного долга стоит Украине 130 миллиардов гривен ежегодно.

"Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов грозит Украине дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые. Далее – нужно наращивать экономику", – говорится в заметке Гройсмана.

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Навіщо співпрацювати з МВФ зараз? Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом. А це зупинка виробництва, девальвація гривні, інфляція. Нам потрібно уберегти людей від цього негативу, тому нам і потрібні нові запозичення, щоб повернути старі. Далі – потрібно нарощувати економіку. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 августа 2018 г.

Напомним, 6 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, представители которой до 19 сентября будут работать в Киеве.