В западных и центральных областях – облачно с прояснениями. Столбики термометров здесь будут колебаться от +23 до +26. Самую теплую погоду обещают в Закарпатье – +26...+28.
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На Левобережье – грозы
На Востоке, Юге, Севере и Центре в субботу прогнозируют дожди и грозы. В этих регионах будет несколько прохладнее. Например, в Сумской и Черниговской областях – +22…+25, в Одесской – тоже +23…+25. На Востоке – теплее, до +26.
Синоптики Наталья Диденко предупреждает, что при грозах местами будут шквалы. В Киеве прогнозируют +25 градусов. Дождь местами с грозой, которая появится в столице вечером 17 июня, перейдет и на субботу. Однако после обеда в Киеве осадки прекратятся.
На Правобережье – преимущественно сухо. Кстати, порывы ветра будут достигать всего 5 – 10 метров в секунду.
Продолжение следует жара
Диденко отметила, что в воскресенье – понедельник возобновится жара. Прогнозируют до +30…+32 градусов. Вместо этого уже во вторник станет прохладнее.
Такие перепады погоды синоптики не объясняют тем, что Украину пересекает атмосферный фронт. Поэтому атмосферное давление при осадках, которые фронт тянет с собой, будет падать.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск –+23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +23...+25
Погода в Украине / Карта Укргидрометцентра