В западных и центральных областях – облачно с прояснениями. Столбики термометров здесь будут колебаться от +23 до +26. Самую теплую погоду обещают в Закарпатье – +26...+28.

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На Левобережье – грозы

На Востоке, Юге, Севере и Центре в субботу прогнозируют дожди и грозы. В этих регионах будет несколько прохладнее. Например, в Сумской и Черниговской областях – +22…+25, в Одесской – тоже +23…+25. На Востоке – теплее, до +26.

Синоптики Наталья Диденко предупреждает, что при грозах местами будут шквалы. В Киеве прогнозируют +25 градусов. Дождь местами с грозой, которая появится в столице вечером 17 июня, перейдет и на субботу. Однако после обеда в Киеве осадки прекратятся.

На Правобережье – преимущественно сухо. Кстати, порывы ветра будут достигать всего 5 – 10 метров в секунду.

Продолжение следует жара

Диденко отметила, что в воскресенье – понедельник возобновится жара. Прогнозируют до +30…+32 градусов. Вместо этого уже во вторник станет прохладнее.

Такие перепады погоды синоптики не объясняют тем, что Украину пересекает атмосферный фронт. Поэтому атмосферное давление при осадках, которые фронт тянет с собой, будет падать.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск –+23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +23...+25



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