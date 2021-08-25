В центральных регионах Украины, а также В Одесской и Николаевской областях прогнозируют опасную погоду. В частности синоптики предупреждают о граде, грозах и шквальном ветре.
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Скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
В каких областях ухудшится погода
- Винницкой области,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Днепропетровской,
- Кировоградской.
Где ухудшится погода / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в других регионах
Погода в Украине 26 августа будет очень разной. На Западе будет светить солнце, а температура воздуха составит + 19...+ 21 градус. Осадки прогнозируют только на Закарпатье и Волыни.
На Востоке Украины будет жарко – + 28...+30 градусов. В то же время жителям Центра, Севера и Юга следует ждать грозы.