В западных областях непогода продолжается уже несколько дней подряд. Из-за большого количества осадков здесь вероятно поднятие уровней воды в реках.
Кстати Во Львове ураган нанес бешеный ущерб Лычаковскому кладбищу
Вода в реках поднимется
Спасатели предупреждают, что 2 – 3 июля ожидаются повышение уровней воды на 0,3 – 1,5 метра над уровнями воды к 8 часам 1 июля.
Где ждать поднятия уровней воды:
- на реках Закарпатья,
- бассейнов Прута, Сирета в Ивано-Франковской и Черновицкой области,
- на реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области и на Прикарпатье.
Впрочем, в ГСЧС отмечают: сейчас это произойдет без негативных последствий.
Спасатели добавляют: там, где были сильные ливни, возможно формирование значительного склонного и местного стока. В горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков. Там объявили желтый уровень опасности.
Грозы снова накроют Украину
Впрочем, украинцам стоит быть готовыми не только к поднятию уровня воды, но и к новой угрозе. Так, 2 июля часть страны снова накроют дожди и грозы.
Непогода не угрожает только регионам на юго-востоке. На остальных территориях – грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Спасатели предупреждают население о I уровень опасности, желтом.
Синоптики прогнозируют непогоду 2 июля / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Сокрушительные грозы в Украине: последствия в областях
- 30 июня Львов накрыла мощная гроза. Ураган сорвал и повредил крыши, поломал деревья и даже вырвал их с корнем. После сильного ливня спасатели выезжали на 13 вызовов в пределах области. Спасательные работы закончили лишь около 5 утра.
- В Черновицкой области в тот же день бушевала настолько сильная буря, что деревья вырывало из земли с корнями. Из зданий посрывало крыши, а в домах повыбивало стекла.
- Буря накрыла и Волынь: 1 июля здесь бушевал шквальный ветер и шли сильные осадки. Из-за больших порывов ветра на дороги города попадали ветки, оборвало провода и срывало крыши.