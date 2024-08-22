В среду, 21 августа, как пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, российские войска открыли огонь по эвакуационной группе. Передвигалась она на микроавтобусе.

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Россия обстреляла эвакуационный микроавтобус

На момент обстрела в авто находилось 2 спасателя, полицейский, а также 3 гражданских гражданина. Среди них – женщина с инвалидностью.

Во время эвакуации людей из города Украинск Донецкой области группа "ФЕНИКС" попала под обстрел российских оккупантов,

– отмечают в ГСЧС.

К счастью, нет пострадавших среди людей, однако вражеским ударом все же был поврежден эвакуационный автомобиль.

Эвакуационный микроавтобус с людьми попал под обстрел: смотрите видео ГСЧС