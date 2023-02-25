В G7 обещают и дальше давить на Россию, поскольку она продолжает войну против Украины. Меры будут и против третьих стран, помогающих оккупантам.

Раньше Сунк на саммите G7 будет просить партнеров об оружии большой дальности для Украины, – CNN

Заявление G7

Страны уверяют, что согласуют дальнейшие меры. Например, запрет транзита или услуг, в частности, для предотвращения обхода санкций со стороны России.

Мы призываем третьи страны или другие международные субъекты, пытающиеся обойти наши ограничения или взорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку войне России,

– отметили в заявлении.

Предупредили, что в противном случае третьи страны ждут серьезные последствия. Кроме того, члены G7 во время онлайн-встречи 24 февраля заявили о непреклонной поддержке Украины. Она будет продолжаться, сколько потребуется.

В очередной раз лидеры стран призвали агрессора вывести войска из Украины на границы, которые признаны международным сообществом.

Зеленский принял участие во встрече G7

Президент Владимир Зеленский присоединился к встрече G7. Он поблагодарил лидеров и народов стран "Большой семерки" за солидарность, единство и помощь Украине в течение прошлого года.

Глава государства подчеркнул, что мы возвращаем безопасность в международные отношения. Он уверен, можно сделать 2023 год – годом завершения российской агрессии.