В записи трека и съемках приняли участие бойцы Третьей штурмовой бригады, в видео также появляется командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий. Как бэквокалист к группе присоединился заслуженный артист Украины, а ныне боец бригады Евгений Авдеенко.

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Группа "Пророки" вернулась с синглом "Новый день"

"Мы "Пророками" не играли уже 20 лет, завершили тогда как раз патриотическим клипом на песню "Украина". А недавно после разговора с товарищем из бригады идея песни и текст пришли буквально за мгновение. По музыке песня настоящий тяжелый олдскул, о надежде на новый день именно благодаря военным. Когда мы ставили ребятам из "тройки" демку, они говорили, что "круто будет под нее на работу ездить". Авторские права и все роялти мы передали на Третью штурмовую", – прокомментировал выход трека автор песни и барабанщик группы Виктор Березенко.

Группа "Пророки" вернулась с синглом "Новый день" после 17-летней паузы/ Фото предоставлено 24 Каналу



Проект "Эпоха" объединил украинских артистов для создания альбома, который имеет целью сбор средств на бронетранспортеры M113 для Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Благотворительный концерт в поддержку проекта состоится 7 декабря в Киеве. Билеты можно приобрести по ссылке. В концерте примут участие группы "Хейтспич", ДК ЕНЕРГЕТИК, "Два Два Девять" [229], "Пророки", PVNCH, Renie Cares, Проклятый*** и Zwyntar.



Продюсер трека и автор слов Виктор Березенко – барабанщик, соавтор книги "Мастерская лжи" о механизмах кремлевской дезинформации и ее влиянии на мир. Музыку к песне создал гитарист Алексей Сидоренко.

Справка. Группа "Пророки" была основана в 2003 году в Киеве как нью-метал коллектив. За короткую карьеру группа дала более 150 концертов в андеграунд-клубах разных стран, выступала на многочисленных фестивалях и поддерживала социальные кампании. Самым большим хитом группы стала песня "Украина" (2005 год), клип на которую снимали в украинском Крыму на мысе Тарханкут.



После объявления о приостановлении деятельности в 2007 году музыканты вернулись к творчеству только в 2024 году ради поддержки украинских военных. Состав группы "Пророки": Денис Приштыка - вокал, Дмитрий Маличев – бас-гитара, Виктор Березенко – барабаны, Алексей Сидоренко – гитара.