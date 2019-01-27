Группа подростков снова избила взрослого мужчину в Киеве: детали

Вечером 26 января в самом центре Киева возле развлекательного центра «Арена Сити» группа подростков толпой набросилась на взрослого мужчину.

Соответствующее видео опубликовал ресурс "Киев оперативниий" на своей странице в Facebook.

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В заметке со ссылкой на свидетелей указывается, что малолетние нападавшие якобы выкрикивали: "Мы – чеченцы! Вы не знаете, с кем связались". На место инцидента очевидцы вызвали полицию и "скорую".

Видео избиения мужчины в центре Киева. Кадры содержат элементы жестокости и ненормативную лексику (18+)

Відео 18+ Центр міста Києва, поблизу «Арена Сіті»: невідомі підлітки товпою бьют одного, лежачого... Причини такої поведінки поки невідомі, свідки стверджують, що нападники кажуть «мы чеченцы, вы не знаете с кем связались». Викликали швидку і поліцію. Тим часом, всі нападники з місця події пішли. Шукаємо свідків початку конфлікту. Posted by Киев Оперативный on Saturday, 26 January 2019

Одна из версий конфликта – мужчина, находясь в компании своих друзей, специально задел маленького ребенка. Когда же подошли старшие товарищи потерпевшего, то все сбежали, кроме самого обидчика. Все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал один из нападавших, драка действительно началась из-за того, что старший мужчина задел их младшего друга, которому 13 лет. Когда же они подошли разбираться, то тот, по его словам, набросился на 13-летнего, а потом друзья (их было пятеро) того мужчину начали бить остальных.

"Мы начали отбиваться. Потом мы отошли, а тот нам крикнул: "Куда вы, что зассали?" А мы ему сказали, что сейчас сюда подъедет один чеченец, и посмотрим, какой ты смелый", – добавил молодой человек.

В итоге друзья старшего мужчины убежали, и тот остался один, а затем получил несколько сильных ударов от группы подростков.

Версия одного из нападавших по избиению мужчины. Внимание! Ненормативная лексика (18+)

Posted by Киев Оперативный on Saturday, 26 January 2019

В патрульной полиции Киева в комментарии 24 каналу известили, когда они приехали, то никого на месте уже не было. Никто из пострадавших к ним не обращался. Медики также ни о чем таком им не сообщали.

Заметим, это уже не первый случай за последнее время, когда подростки посреди улицы жестоко избивают пожилых людей. В частности, наибольший резонанс получил инцидент, произошедший вечером 15 января возле торгово-развлекательного центра "Гулливер".