Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, обнародовав соответствующее видео.

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Украинские военные показали остатки от техники, которую уничтожили из самоходной гаубицы "Пион". На ролике отчетливо виден полностью разгромленный танк.

Видим там мотор валяется, видим танк выгорел дотла. Мотор, разлетелись баки. Середины вообще нет. Печальный танк. Слава Украине!

– отметил наш защитник, снявший видео.

"Украинское сафари 2.0 продолжается", – подписали ролик в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

Россия потеряла тысячи единиц техники

танков – 802 единицы;

боевых бронированных машин – 2 063 единицы;

артиллерийских систем – 386 единиц;

РСЗО – 132 единицы;

средства ПВО – 67 единиц;

самолетов – 169 единиц;

вертолетов – 150 единиц;

автомобильной техники – 1 495 единиц;

корабли / катера – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;

специальная техника – 27 единиц;

пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 единицы.

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