По данным журналистов, Грузия распространила противоположные сообщения о переговорах с РФ для украинского МИД и для грузинских потребителей.

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Россия 5 марта объявила об одностороннем намерении снять санкционные ограничения с 15 грузинских поставщиков молочной продукции, открыв для них рынок в РФ.

Грузинские дипломаты заверили украинских, что эта информация является "российским фейком", после чего украинские дипломаты доверились грузинским партнерам и вышли с опровержением.

Посольство безотлагательно обратилось в МИД Грузии. Там опровергли приведенную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности и является очередным подтверждением фейк-практики российских СМИ, говорится в официальном заявлении посольства Украины в Тбилиси.

Украинское посольство также распространило заверения правительства Грузии о том, что оно не только не вело переговоры с РФ, но и не заинтересовано в выходе на российский рынок.

В то же время, ответственная за переговоры с РФ структура распространила противоположную информацию для грузинских медиа.

Грузинское Национальное пищевое агентство, глава которого Зураб Чекурашвили принимал участие в переговорах с "Россельхознадзором", сделало заявление об успехе в переговорах с РФ – именно тех, которых грузинский МИД отрицал.

С 2020 года ведутся переговоры с Российской Федерацией, на основании которых было принято решение о разрешении продукции животноводческого происхождения в РФ,

– говорится в официальном заявлении агентства.

Добавим, что все большее число мировых компаний отказывается работать на российском или белорусском рынках и помогают Украине. В настоящее время список насчитывает около 100 компаний, среди которых финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты. Список – смотрите здесь.