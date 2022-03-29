Грузинский певец Ладо Кучухидзе на днях исполнил песню "Ой, у лузі червона калина". Его исполнение стрельцовской песни настолько понравилось украинским пользователям сети, что видео стало вирусным. И ее запсостил также Генштаб ВСУ.
Читайте также Украинские композиторы представили 7-часовую композицию-инсталляцию "Мариуполь"
Украинская народная песня зазвучала на грузинском языке
"Ой, у лузі червона калина" на грузинском языке. Ладо Кучухидзе. Спасибо за поддержку!,
– написали в Генштабе.
Слушайте мощное исполнение песни "Ой, у лузі червона калина" на грузинском языке:
Ее ранее исполнил возле Софии Киевской Андрей Хливнюк, пополнивший ряды территориальной обороны Киева. В исполнении фронтмена группы Бумбокс песня стала настоящим символом украинского сопротивления.
Кстати, под нее выступали украинские фигуристы на чемпионате мира. Своим выступлением Александра Назарова и Сергей Никитин тронули всех без исключения.
Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 29 марта – смотрите видео: