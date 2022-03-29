Грузинский певец Ладо Кучухидзе на днях исполнил песню "Ой, у лузі червона калина". Его исполнение стрельцовской песни настолько понравилось украинским пользователям сети, что видео стало вирусным. И ее запсостил также Генштаб ВСУ.

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Украинская народная песня зазвучала на грузинском языке

"Ой, у лузі червона калина" на грузинском языке. Ладо Кучухидзе. Спасибо за поддержку!,

– написали в Генштабе.

Слушайте мощное исполнение песни "Ой, у лузі червона калина" на грузинском языке:

Отметим, что песня "Ой, у лузі червона калина" – гимн Украинских сечевых стрелков. Также ее исполняли некоторые подразделения УПА. Сама композиция народная, хоть и авторского происхождения, а также имеет несколько вариантов.

Ее ранее исполнил возле Софии Киевской Андрей Хливнюк, пополнивший ряды территориальной обороны Киева. В исполнении фронтмена группы Бумбокс песня стала настоящим символом украинского сопротивления.

Кстати, под нее выступали украинские фигуристы на чемпионате мира. Своим выступлением Александра Назарова и Сергей Никитин тронули всех без исключения.

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