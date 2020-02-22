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      Грузовой поезд переехал пенсионерку под Львовом

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      Под Львовом грузовой поезд сбил насмерть 76-летнюю женщину: та переходила колею в неположенном месте / "Львовские новости"

      Неподалеку от Львова на железнодорожном перегоне Львов – Давидов под колеса грузового поезда попала пожилая женщина. К сожалению, в результате она погибла. Трагедия произошла утром 21 февраля в одном из сел Пустомытовского района.

      Как сообщили в пресс-службе Львовской железной дороги, железнодорожники оперативно вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей. Но, к сожалению, потерпевшая получила смертельную травму. Здесь добавляют, что погибшая оказалась на пути по неизвестным причинам.

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      В полиции Львовской области, со своей стороны, отметили, что погибшей было 76 лет и она является местной жительницей. Правоохранители уточнили, что от полученных травм женщина умерла на месте.

      По факту инцидента следователи открыли уголовное производство – статья Уголовного Кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.

      Страшное событие недавно случилось и в Австралии. Здесь в штате Виктория несколько вагонов поезда, следовавшего из Сиднея в Мельбурн, сошли с рельсов. В результате погибли по меньшей мере два человека и еще несколько получили ранения.

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      22 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Жертвы Новости Львова Укрзализниця Железная дорога
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