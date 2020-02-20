В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и раненые – фото, видео

Авария с пассажирским поездом произошла в австралийском штате Виктория. Несколько вагонов поезда, следовавшего из Сиднея в Мельбурн, сошли с рельсов у станции Уоллан.

Она расположена в 45 километрах к северу от Мельбурна. В результате аварии погибли по меньшей мере 2 человека, еще несколько людей получили травмы. Об этом информирует 7news.com.

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Одного человека забрали вертолетом в Мельбурн. Четверых отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще ряд пассажиров забрали в госпиталь с небольшими травмами. Два человека, к сожалению, погибли,

– комментируют инцидент в полиции.

Very serious train crash in #Wallan.. multiple carriages have derailed and hearing distressing reports of people injured.. Train was travelling from Sydney to Melbourne when crash happened. 200 people believed to be on board. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/7lAemzU62U — Kristy Mayr (@KristyMayr7) February 20, 2020

В поезде ехали 160 пассажиров. Считается, что двое погибших находились в вагоне водителя. Во время аварии согнулась колея и 2 вагона сместились как минимум на 10 метров от своей обычной траектории.

Место аварии поезда: видео

Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theage pic.twitter.com/ry6v9YCv0N — erin pearson (@epearson_3) February 20, 2020

Very serious train crash in #Wallan.. multiple carriages have derailed and hearing distressing reports of people injured.. Train was travelling from Sydney to Melbourne when crash happened. 200 people believed to be on board. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/7lAemzU62U — Kristy Mayr (@KristyMayr7) February 20, 2020

Место аварии: