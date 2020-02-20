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      В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и раненые – фото, видео

      - Читати новину українською
      Место аварии / 7news.com.au

      Авария с пассажирским поездом произошла в австралийском штате Виктория. Несколько вагонов поезда, следовавшего из Сиднея в Мельбурн, сошли с рельсов у станции Уоллан.

      Она расположена в 45 километрах к северу от Мельбурна. В результате аварии погибли по меньшей мере 2 человека, еще несколько людей получили травмы. Об этом информирует 7news.com.

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      Одного человека забрали вертолетом в Мельбурн. Четверых отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще ряд пассажиров забрали в госпиталь с небольшими травмами. Два человека, к сожалению, погибли,
      – комментируют инцидент в полиции.

      В поезде ехали 160 пассажиров. Считается, что двое погибших находились в вагоне водителя. Во время аварии согнулась колея и 2 вагона сместились как минимум на 10 метров от своей обычной траектории.

      Место аварии поезда: видео

      Место аварии:

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Аварии и ДТП Железная дорога Постраждалі Жертвы Австралия
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