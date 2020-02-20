15:59
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО

      В Австралії зійшов з рейок пасажирський поїзд: є загиблі і поранені – фото, відео

      -
      Місце аварії / 7news.com.au

      Аварія з пасажирським поїздом трапилася в австралійському штаті Вікторія. Кілька вагонів потяга, що прямував із Сіднея до Мельбурна, зійшли з рейок біля станції Уоллан.

      Вона розташована за 45 кілометрів на північ від Мельбурна. В результаті аварії загинуло щонайменше 2 людей, ще кілька людей отримали травми. Про це інформує 7news.com.

      Дивіться також: В Австралії у небі зіштовхнулися два літаки, є жертви: фото, відео

      Одну людину забрали гелікоптером у Мельбурн. Чотирьох відправили до лікарні у стані середньої важкості. Ще низку пасажирів забрали до госпіталю із невеликими травмами. Двоє людей, на жаль, загинули,
      – коментують інцидент у поліції.

      У поїзді їхали 160 пасажирів. Вважається, що двоє загиблих перебували у вагоні водія. Під час аварії зігнулася колія і 2 вагони змістилися як мінімум на 10 метрів від своєї звичайної траєкторії.

      Місце аварії поїзда: відео

      Місце аварії:

       

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Постраждалі Жертви Австралія Залізниця Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Істерія з коронавірусом: згадайте скільки людей в Україні помирає від туберкульозу
      Олекса Коба
      сьогодні , 12:05 Роковини розстрілів Майдану: про що брешуть путінські найманці?
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      сьогодні , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 09:03 Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук