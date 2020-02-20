В Австралії зійшов з рейок пасажирський поїзд: є загиблі і поранені – фото, відео

Аварія з пасажирським поїздом трапилася в австралійському штаті Вікторія. Кілька вагонів потяга, що прямував із Сіднея до Мельбурна, зійшли з рейок біля станції Уоллан.

Вона розташована за 45 кілометрів на північ від Мельбурна. В результаті аварії загинуло щонайменше 2 людей, ще кілька людей отримали травми. Про це інформує 7news.com.

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Одну людину забрали гелікоптером у Мельбурн. Чотирьох відправили до лікарні у стані середньої важкості. Ще низку пасажирів забрали до госпіталю із невеликими травмами. Двоє людей, на жаль, загинули,

– коментують інцидент у поліції.

Very serious train crash in #Wallan.. multiple carriages have derailed and hearing distressing reports of people injured.. Train was travelling from Sydney to Melbourne when crash happened. 200 people believed to be on board. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/7lAemzU62U — Kristy Mayr (@KristyMayr7) February 20, 2020

У поїзді їхали 160 пасажирів. Вважається, що двоє загиблих перебували у вагоні водія. Під час аварії зігнулася колія і 2 вагони змістилися як мінімум на 10 метрів від своєї звичайної траєкторії.

Місце аварії поїзда: відео

Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theage pic.twitter.com/ry6v9YCv0N — erin pearson (@epearson_3) February 20, 2020

Very serious train crash in #Wallan.. multiple carriages have derailed and hearing distressing reports of people injured.. Train was travelling from Sydney to Melbourne when crash happened. 200 people believed to be on board. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/7lAemzU62U — Kristy Mayr (@KristyMayr7) February 20, 2020

Місце аварії: