В Австралії зійшов з рейок пасажирський поїзд: є загиблі і поранені – фото, відео
Аварія з пасажирським поїздом трапилася в австралійському штаті Вікторія. Кілька вагонів потяга, що прямував із Сіднея до Мельбурна, зійшли з рейок біля станції Уоллан.
Вона розташована за 45 кілометрів на північ від Мельбурна. В результаті аварії загинуло щонайменше 2 людей, ще кілька людей отримали травми. Про це інформує 7news.com.
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Одну людину забрали гелікоптером у Мельбурн. Чотирьох відправили до лікарні у стані середньої важкості. Ще низку пасажирів забрали до госпіталю із невеликими травмами. Двоє людей, на жаль, загинули,
– коментують інцидент у поліції.
У поїзді їхали 160 пасажирів. Вважається, що двоє загиблих перебували у вагоні водія. Під час аварії зігнулася колія і 2 вагони змістилися як мінімум на 10 метрів від своєї звичайної траєкторії.
Місце аварії поїзда: відео
Місце аварії: