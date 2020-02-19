В Австралії у небі зіштовхнулися два літаки, є жертви: фото, відео

В Австралії у повітрі зіштовхнулися два легкомоторні літаки, внаслідок авіатрощі загинули чотири людини.

Аварія сталася у штаті Вікторія приблизно за 100 кілометрів від міста Мельбурн, повідомляє 9news.

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У місцевому управлінні безпеки цивільної авіації повідомили, що один із літаків належав льотній школі. У ньому перебували інструктор із пілотом. В іншому легкомоторному судні також було дві людини.

В Австралії зіткнулися два літаки​: дивіться відео

Відомо, що обидва літаки мали дозвіл на перебування у повітряному просторі, але чи мали вони радіоконтакт до зіткнення – поки невідомо.

На місці аварії зараз працюють правоохоронці. Вони з'ясовуватимуть причини трагедії.



Моторошна авіатроща в Австралії

До слова, напередодні в індійському Ахмедабаді у місцевому аеропорту загорівся пасажирський літак. Судно саме злітало, однак у повітрі в нього спалахнув двигун. Туди, найімовірніше, потрапив птах.