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      В Австралії у небі зіштовхнулися два літаки, є жертви: фото, відео

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      Фото з місця трагедії / 9news.com.au

      В Австралії у повітрі зіштовхнулися два легкомоторні літаки, внаслідок авіатрощі загинули чотири людини.

      Аварія сталася у штаті Вікторія приблизно за 100 кілометрів від міста Мельбурн, повідомляє 9news.

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      У місцевому управлінні безпеки цивільної авіації повідомили, що один із літаків належав льотній школі. У ньому перебували інструктор із пілотом. В іншому легкомоторному судні також було дві людини. 

      В Австралії зіткнулися два літаки​: дивіться відео

      Відомо, що обидва літаки мали дозвіл на перебування у повітряному просторі, але чи мали вони радіоконтакт до зіткнення – поки невідомо.

      На місці аварії зараз працюють правоохоронці. Вони з'ясовуватимуть причини трагедії.

      Авіатроща в Австралії
      Моторошна авіатроща в Австралії

      До слова, напередодні в індійському Ахмедабаді у місцевому аеропорту загорівся пасажирський літак. Судно саме злітало, однак у повітрі в нього спалахнув двигун. Туди, найімовірніше, потрапив птах.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Жертви авіація Аварії та ДТП Австралія Новини України
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