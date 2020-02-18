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      В Індії під час зльоту загорівся пасажирський літак: відео

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      Загорівся літак індійського лоукоста GoAir / economictimes.indiatimes.com

      В індійському Ахмедабаді у місцевому аеропорту загорівся пасажирський літак. Судно саме злітало, однак у повітрі в нього спалахнув двигун. Туди, найімовірніше, потрапив птах.

      Екіпаж вирішив відразу посадити літак. На щастя, ніхто не постраждав. Всі пасажири та бортпровідники зараз перебувають у безпеці, їх евакуювали. Про це інформує Independent.

      До теми: У Лондоні літак з 500 пасажирами ледь не знесло вітром: відео екстремального приземлення

      У прикрий інцидент потрапив літак компанії GoAir, він мав виконувати рейс з Ахмедабада до Бенгалуру. Після того, як усі пасажири залишили літак, його відбуксували за межі злітно-посадкової смуги.

      У соцмережах з’явилось відео, на якому видно, як рятувальники гасять займання.

      Літак в Індії гасять рятувальники: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Пожежа Надзвичайні ситуації Індія авіація
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