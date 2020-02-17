У Лондоні літак з 500 пасажирами ледь не знесло вітром: відео екстремального приземлення

У Великій Британії продовжує лютувати шторм Денніс. Попри те, що десятки авіарейсів вже скасовані, з Airbus A380, що саме приземлявся в час негоди, ледь не сталася трагедія. Шторм застав найбільший пасажирський авіалайнер у небі.

Літак саме готувався до приземлення в міжнародному аеропорту Лондона "Хітроу", коли його підхопив потужний шквальний вітер. Відео посадки опублікували на ютюб-каналі SpeedbirdTV.

Більше про руйнівний шторм Денніс: Британію накрив шторм Денніс: рух транспорту паралізовано, є загиблі – фото, відео

Вітер був такої сили, що розвернув літак вагою 574 тонни, і той стикнувся із злітно-посадковою смугою під небезпечним кутом. Втім, на щастя, обійшлося без постраждалих – уникнути трагедії вдалося завдяки професійності пілотів.

Фактично літак сідав боком, а після цього ще й виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Борт летів з Абу-Дабі та належить компанії Etihad.

Посадка Airbus A380 під час шторму: відео

Це цікаво! Airbus A380 є найбільшим серійним пасажирським літаком у світі.

Місткість судна – 525 пасажирів в салоні трьох класів, 853 пасажири в однокласовій конфігурації. Може здійснювати безпосадкові перельоти на відстань до 15 400 кілометрів. В Україні такий літак може прийняти тільки Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Що відомо про шторм Денніс: