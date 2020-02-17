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      У Лондоні літак з 500 пасажирами ледь не знесло вітром: відео екстремального приземлення

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      Приземлення літака Airbus A380 у Лондоні під час шторму Денніс / скріншот із відео

      У Великій Британії продовжує лютувати шторм Денніс. Попри те, що десятки авіарейсів вже скасовані, з Airbus A380, що саме приземлявся в час негоди, ледь не сталася трагедія. Шторм застав найбільший пасажирський авіалайнер у небі.

      Літак саме готувався до приземлення в міжнародному аеропорту Лондона "Хітроу", коли його підхопив потужний шквальний вітер. Відео посадки опублікували на ютюб-каналі SpeedbirdTV.

      Більше про руйнівний шторм Денніс: Британію накрив шторм Денніс: рух транспорту паралізовано, є загиблі – фото, відео

      Вітер був такої сили, що розвернув літак вагою 574 тонни, і той стикнувся із злітно-посадковою смугою під небезпечним кутом. Втім, на щастя, обійшлося без постраждалих – уникнути трагедії вдалося завдяки професійності пілотів.

      Фактично літак сідав боком, а після цього ще й виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Борт летів з Абу-Дабі та належить компанії Etihad.

      Посадка Airbus A380 під час шторму: відео

      Це цікаво! Airbus A380 є найбільшим серійним пасажирським літаком у світі.
      Місткість судна – 525 пасажирів в салоні трьох класів, 853 пасажири в однокласовій конфігурації. Може здійснювати безпосадкові перельоти на відстань до 15 400 кілометрів. В Україні такий літак може прийняти тільки Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

      Що відомо про шторм Денніс:

      • Негода вирує у Великій Британії з 15 лютого.
      • Шторм паралізував роботу транспортної системи: затоплено багато автодоріг та порушене залізничне й авіаційне сполучення.
      • Жертвами стихії вже стали двоє людей: на східному узбережжі Британії у морі знайшли тіла чоловіків, які потонули під час шторму.
      • Загалом про підвищений рівень небезпеки попередили майже у тисячі населених пунктів. В Англії діє приблизно 600 попереджень про загрозу повеней.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Стихійні лиха Погода Велика Британія авіація
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