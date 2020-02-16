Британію накрив шторм Денніс: є загиблі – фото, відео
Потужний буревій Денніс, який приніс з собою вітри та значні опади, вирує у Британії з 15 лютого. Стихія вже забрала життя двох людей. Влада інформує про загрозу небезпечних повеней.
Про нову хвилю шторму інформує Британська метеорологічна служба.
Читайте також: У Стамбулі обвалилася семиповерхівка, жертв дивом вдалося уникнути
У Великій Британії другий день вирує буревій Денніс. Від початку доби, 16 лютого, служба видала понад 250 попереджень про небезпеку повеней в Англії, Шотландії та Уельсі. З берегів може вийти річка Ніт, а у місті Понтіпул вже розлилась річка Тафф.
Через шторм Денніс у Британії загроза повеней / Твіттер I Loves The 'Diff
Через негоду скасували понад сотні рейсів. Крім того, через повені порушено рух поїздів. За останню добу в місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів. В Абердароні зафіксували швидкість вітру до 146 кілометрів за годину.
Для допомоги населенню у регіонах залучили майже 150 військових та резервістів.
Жертвами стихії вже стали двоє людей. На східному узбережжі Британії у морі знайшли тіла чоловіків, які потонули під час шторму.
Затоплені літаки / Твіттер Stansaid Airport
Британію накрив шторм Денніс: дивіться відео
Зверніть увагу! З 9 лютого у країнах Європи лютував потужний ураган Кіара. Річки виходили з берегів, знеструмленими тривалий час залишалися сотні тисяч міст, скасовували авіарейси. Щонайменше 7 людей загинули внаслідок стихії.