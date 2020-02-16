Британію накрив шторм Денніс: є загиблі – фото, відео

Потужний буревій Денніс, який приніс з собою вітри та значні опади, вирує у Британії з 15 лютого. Стихія вже забрала життя двох людей. Влада інформує про загрозу небезпечних повеней.

Про нову хвилю шторму інформує Британська метеорологічна служба.

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У Великій Британії другий день вирує буревій Денніс. Від початку доби, 16 лютого, служба видала понад 250 попереджень про небезпеку повеней в Англії, Шотландії та Уельсі. З берегів може вийти річка Ніт, а у місті Понтіпул вже розлилась річка Тафф.



Через шторм Денніс у Британії загроза повеней / Твіттер I Loves The 'Diff

Через негоду скасували понад сотні рейсів. Крім того, через повені порушено рух поїздів. За останню добу в місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів. В Абердароні зафіксували швидкість вітру до 146 кілометрів за годину.

Для допомоги населенню у регіонах залучили майже 150 військових та резервістів.

Жертвами стихії вже стали двоє людей. На східному узбережжі Британії у морі знайшли тіла чоловіків, які потонули під час шторму.



Затоплені літаки / Твіттер Stansaid Airport

Британію накрив шторм Денніс: дивіться відео

River Meavy going for it this morning #StormDennis pic.twitter.com/kazzDBW2c0 — Bill Martin (@BillMartinWMN) February 16, 2020

WOW!!! Large boat being tossed about in large waves and strong winds off Ardrossan, Scotland yesterday afternoon 15th February! Video by Douglas Mcintosh via U.K. weather forecasts FB; #severeweather #StormDennis #dennisstorm pic.twitter.com/CqnHvOaNAU — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 16, 2020

Here’s our spillway overflowing at Ponsticill reservoir #StormDennis pic.twitter.com/eIIYcN02kO — Welsh Water (@DwrCymru) February 16, 2020

Зверніть увагу! З 9 лютого у країнах Європи лютував потужний ураган Кіара. Річки виходили з берегів, знеструмленими тривалий час залишалися сотні тисяч міст, скасовували авіарейси. Щонайменше 7 людей загинули внаслідок стихії.