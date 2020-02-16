Британию накрыл шторм Деннис: есть погибшие – фото, видео
Мощный ураган Деннис, который принес с собой ветры и обильные осадки, бушует в Великобритании с 15 февраля. Стихия уже унесла жизни двух человек. Власть информирует об угрозе опасных наводнений.
О новой волне шторма информирует Британская метеорологическая служба.
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В Великобритании второй день бушует ураган Деннис. С начала суток, 16 февраля, служба выдала более 250 предупреждений об опасности наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе. С берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.
Из-за шторма Деннис в Британии угроза наводнений / Твиттер I Loves The 'Diff
Из-за непогоды отменили более сотни рейсов. Кроме того, из-за наводнений нарушено движение поездов. За последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков. В Абердароне зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.
Для помощи населению в регионах привлекли почти 150 военных и резервистов.
Жертвами стихии уже стали два человека. На восточном побережье Великобритании в море нашли тела мужчин, которые утонули во время шторма.
Затопленные самолеты / Твиттер Stansaid Airport
Британию накрыл шторм Деннис: смотрите видео
Обратите внимание! С 9 февраля в странах Европы свирепствовал мощный ураган Киара. Реки выходили из берегов, обесточенными длительное время оставались сотни тысяч городов, отменяли авиарейсы. По меньшей мере 7 человек погибли в результате стихии.