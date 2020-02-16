Британию накрыл шторм Деннис: есть погибшие – фото, видео

Мощный ураган Деннис, который принес с собой ветры и обильные осадки, бушует в Великобритании с 15 февраля. Стихия уже унесла жизни двух человек. Власть информирует об угрозе опасных наводнений.

О новой волне шторма информирует Британская метеорологическая служба.

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В Великобритании второй день бушует ураган Деннис. С начала суток, 16 февраля, служба выдала более 250 предупреждений об опасности наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе. С берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.



Из-за шторма Деннис в Британии угроза наводнений / Твиттер I Loves The 'Diff

Из-за непогоды отменили более сотни рейсов. Кроме того, из-за наводнений нарушено движение поездов. За последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков. В Абердароне зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.

Для помощи населению в регионах привлекли почти 150 военных и резервистов.

Жертвами стихии уже стали два человека. На восточном побережье Великобритании в море нашли тела мужчин, которые утонули во время шторма.



Затопленные самолеты / Твиттер Stansaid Airport

Британию накрыл шторм Деннис: смотрите видео

River Meavy going for it this morning #StormDennis pic.twitter.com/kazzDBW2c0 — Bill Martin (@BillMartinWMN) February 16, 2020

WOW!!! Large boat being tossed about in large waves and strong winds off Ardrossan, Scotland yesterday afternoon 15th February! Video by Douglas Mcintosh via U.K. weather forecasts FB; #severeweather #StormDennis #dennisstorm pic.twitter.com/CqnHvOaNAU — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 16, 2020

Here’s our spillway overflowing at Ponsticill reservoir #StormDennis pic.twitter.com/eIIYcN02kO — Welsh Water (@DwrCymru) February 16, 2020

Обратите внимание! С 9 февраля в странах Европы свирепствовал мощный ураган Киара. Реки выходили из берегов, обесточенными длительное время оставались сотни тысяч городов, отменяли авиарейсы. По меньшей мере 7 человек погибли в результате стихии.