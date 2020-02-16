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      Британию накрыл шторм Деннис: есть погибшие – фото, видео

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      Ураган Деннис в Великобритании / Твиттер Christian Servini

      Мощный ураган Деннис, который принес с собой ветры и обильные осадки, бушует в Великобритании с 15 февраля. Стихия уже унесла жизни двух человек. Власть информирует об угрозе опасных наводнений.

      О новой волне шторма информирует Британская метеорологическая служба.

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      В Великобритании второй день бушует ураган Деннис. С начала суток, 16 февраля, служба выдала более 250 предупреждений об опасности наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе. С берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.

      шторм
      Из-за шторма Деннис в Британии угроза наводнений / Твиттер I Loves The 'Diff

      Из-за непогоды отменили более сотни рейсов. Кроме того, из-за наводнений нарушено движение поездов. За последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков. В Абердароне зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.

      Для помощи населению в регионах привлекли почти 150 военных и резервистов.

      Жертвами стихии уже стали два человека. На восточном побережье Великобритании в море нашли тела мужчин, которые утонули во время шторма.

      британія
      Затопленные самолеты / Твиттер Stansaid Airport

      Британию накрыл шторм Деннис: смотрите видео

       

       

       

      Обратите внимание! С 9 февраля в странах Европы свирепствовал мощный ураган Киара. Реки выходили из берегов, обесточенными длительное время оставались сотни тысяч городов, отменяли авиарейсы. По меньшей мере 7 человек погибли в результате стихии.

      Прогноз погоды на 16 февраля: пришла настоящая весна
      сегодня
      932
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Шторм в Европе Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Жертвы Великобритания
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