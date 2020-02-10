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      Ураган Сиара накрыл Европу: погибли шесть человек

      92 Читати новину українською
      6 человек погибли в результате урагана Сиара / tsn.ua

      Вечером 9 февраля Европу накрыл мощный ураган Сиара. Реки выходят из берегов, разрушены сотни домов, обесточены города. По меньшей мере шесть человек погибли в результате стихии. Жертвами стали жители Чехии, Словении, Великобритании, Швеции и Польши.

      О трагических последствиях стихии, которая накрыла Европу, сообщает Associated Press.

      Обратите внимание: Ураган уже в Польше: стихия повредила дома, отменены авиарейсы – фото

      Стихия унесла жизни по меньшей мере шесть человек. В Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку – жертвами стали водители, на автомобили которых упали деревья.

      Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше. В помещении из-за непогоды сорвало крышу. Она упала на четырех человек. Двое из них погибли, еще двое – получили травмы.

      В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой она находилась, перевернулась. Второго пассажира считают пропавшим без вести.

      Кроме того, из-за урагана Сиара в Европе отменили сотни авиарейсов и поездов. Европейские города остались без света. В частности, обесточены 130 тысяч домов во Франции, 62 тысячи – в Великобритании, 50 тысяч – в немецкой федеральной земли Бавария, 10 тысяч – в Ирландии.

      В Великобритании метеорологи предупредили население о повышенном риске наводнений. Во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению быть осторожными в прибрежных районах. Так как существует опасность штормовых волн и затоплений.
      Порывы ветра Сиары достигали +150 километров в час на северо-западе Уэльса. А на севере Франции – до 140 километров в час.

      Новость дополняется ...

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Швеция Словения Чехия Новости Польши Великобритания Стихийный бедствия Европа Жертвы Постраждалі Чрезвычайное происшествие
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