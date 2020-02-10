Ураган Сиара накрыл Европу: погибли шесть человек

Вечером 9 февраля Европу накрыл мощный ураган Сиара. Реки выходят из берегов, разрушены сотни домов, обесточены города. По меньшей мере шесть человек погибли в результате стихии. Жертвами стали жители Чехии, Словении, Великобритании, Швеции и Польши.

О трагических последствиях стихии, которая накрыла Европу, сообщает Associated Press.

Обратите внимание: Ураган уже в Польше: стихия повредила дома, отменены авиарейсы – фото

Стихия унесла жизни по меньшей мере шесть человек. В Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку – жертвами стали водители, на автомобили которых упали деревья.

Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше. В помещении из-за непогоды сорвало крышу. Она упала на четырех человек. Двое из них погибли, еще двое – получили травмы.

В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой она находилась, перевернулась. Второго пассажира считают пропавшим без вести.

Кроме того, из-за урагана Сиара в Европе отменили сотни авиарейсов и поездов. Европейские города остались без света. В частности, обесточены 130 тысяч домов во Франции, 62 тысячи – в Великобритании, 50 тысяч – в немецкой федеральной земли Бавария, 10 тысяч – в Ирландии.

В Великобритании метеорологи предупредили население о повышенном риске наводнений. Во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению быть осторожными в прибрежных районах. Так как существует опасность штормовых волн и затоплений.

Порывы ветра Сиары достигали +150 километров в час на северо-западе Уэльса. А на севере Франции – до 140 километров в час.

Новость дополняется ...