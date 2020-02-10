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      Ураган уже в Польше: стихия повредила дома, отменены авиарейсы – фото

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      Сильный ветер накрыл Польшу / nowiny24.pl

      Сильный ветер в Польше, который дует с вечера 9 февраля, уже успел нанести вред. Спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий стихии. Повреждено несколько домов, более 50 тысяч пользователей остались без света. Аэропорты отменили плановые рейсы.

      О сильном ветре и его негативных последствиях сообщил в Твиттере заместитель директора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ.

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      В связи с сильным ветром до 7 часов утра (по киевскому времени – 24 канал) Государственная пожарная служба зафиксировала на территории страны более 1,1 тысячи вызовов,
      – написал Свищ.

      По его словам, повреждены 15 домов, три из них – хозяйственного пользования. Без света остаются 55 тысяч пользователей. В частности, в Подкарпатском воеводстве в целом – 14 тысяч.

      польща
      Ураган уже в Польше: стихия нанесла значительный ущерб / Фото nowiny24.pl

      Почти во всех воеводствах Польши объявлен повышенный, второй уровень тревоги. Он означает появление опасных метеорологических явлений. А также возможные материальные потери и угрозу для здоровья и жизни людей.

      В то же время в южных частях Нижнесилезского и Подкарпатского воеводств на юге Польши объявлена угроза третьего уровня. Она предусматривает, что угроза для жизни может быть весьма значительной, а материальный ущерб – чрезвычайно большими.

      польща
      Поврежденные дома, автомобили, обесточены насаленные пункты / Фото nowiny24.pl

      Кроме того, из-за сильного ветра в аэропортах отменили рейсы из польских аэропортов во многие города Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

      Обратите внимание! Непогода бушует и в других странах Европы. 9 февраля ураган "Забине" достиг территории северной Германии, а ураган "Сиара" – Бельгии. Порывы ветра достигали 110 километров в час. Кроме того, в Нидерландах из-за шторма отменили 240 авиарейсов.

       

      Больше всего пострадал Подкарпатское воеводство, граничащее с Украиной / Google Maps

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Шторм в Европе Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Погода Новости Польши
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