Ураган уже в Польше: стихия повредила дома, отменены авиарейсы – фото

Сильный ветер в Польше, который дует с вечера 9 февраля, уже успел нанести вред. Спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий стихии. Повреждено несколько домов, более 50 тысяч пользователей остались без света. Аэропорты отменили плановые рейсы.

О сильном ветре и его негативных последствиях сообщил в Твиттере заместитель директора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ.

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В связи с сильным ветром до 7 часов утра (по киевскому времени – 24 канал) Государственная пожарная служба зафиксировала на территории страны более 1,1 тысячи вызовов,

– написал Свищ.

По его словам, повреждены 15 домов, три из них – хозяйственного пользования. Без света остаются 55 тысяч пользователей. В частности, в Подкарпатском воеводстве в целом – 14 тысяч.



Ураган уже в Польше: стихия нанесла значительный ущерб / Фото nowiny24.pl

Почти во всех воеводствах Польши объявлен повышенный, второй уровень тревоги. Он означает появление опасных метеорологических явлений. А также возможные материальные потери и угрозу для здоровья и жизни людей.

В то же время в южных частях Нижнесилезского и Подкарпатского воеводств на юге Польши объявлена угроза третьего уровня. Она предусматривает, что угроза для жизни может быть весьма значительной, а материальный ущерб – чрезвычайно большими.



Поврежденные дома, автомобили, обесточены насаленные пункты / Фото nowiny24.pl

Кроме того, из-за сильного ветра в аэропортах отменили рейсы из польских аэропортов во многие города Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Обратите внимание! Непогода бушует и в других странах Европы. 9 февраля ураган "Забине" достиг территории северной Германии, а ураган "Сиара" – Бельгии. Порывы ветра достигали 110 километров в час. Кроме того, в Нидерландах из-за шторма отменили 240 авиарейсов.

KRAJ - w związku z silnym wiatrem do godz 6.00 PSP odnotowała na terenie kraju 1,1 tys. interwencji. Uszkodzonych zostalo 15 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze. Bez dostaw prądu pozostaje ponad 55 tys. odbiorców (najwiecej w woj. podkarpackim - 14 tys.). — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) February 10, 2020

Больше всего пострадал Подкарпатское воеводство, граничащее с Украиной / Google Maps