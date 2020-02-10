Буревій вже в Польщі: стихія пошкодила будинки, скасовані авіарейси – фото

Сильний вітер у Польщі, який дме з вечора 9 лютого, вже встиг завдати шкоди. Рятувальники понад тисячу разів виїжджали на ліквідацію наслідків стихії. Пошкоджено кільканадцять будинків, понад 50 тисяч користувачів залишилися без світла. Аеропорти скасували планові рейси.

Про сильний вітер на його негативні наслідки повідомив у твіттері заступник директора урядового центру безпеки Польщі Гжегож Свіщ.

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У зв’язку із сильним вітром до 7-ї години ранку (за київським часом – 24 канал) Державна пожежна служба зафіксувала на території країни понад 1,1 тисячі викликів,

– написав Свіщ.

За його словами, пошкоджені 15 будинків, три з них – господарського користування. Без світла залишаються 55 тисяч користувачів. Зокрема, у Підкарпатському воєводстві найбільше – 14 тисяч.



Ураган вже у Польщі: стихія завдала значних збитків / Фото nowiny24.pl

Майже у всіх воєводствах Польщі оголошено підвищений, другий рівень тривоги. Він означає появу небезпечних метеорологічних явищ. А також можливі матеріальні втрати й загрозу для здоров’я та життя людей.

Водночас у південних частинах Нижньосілезького та Підкарпатського воєводств на півдні Польщі оголошено загрозу третього рівня. Вона передбачає, що загроза для життя може бути дуже значною, а матеріальні втрати – надзвичайно великими.



Пошкоджені будинки, автомобілі, знеструмлені насалені пункти / Фото nowiny24.pl

Крім того, через сильний вітер в аеропортах скасували рейси з польських аеропортів до багатьох міст Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Франції.

Зверніть увагу! Негода лютує і в інших країнах Європи. 9 лютого буревій Забіне досягнув території північної Німеччини, а ураган Сіара – Бельгії. Пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину. Крім того, у Нідерландах через шторм скасували 240 авіарейсів.

KRAJ - w związku z silnym wiatrem do godz 6.00 PSP odnotowała na terenie kraju 1,1 tys. interwencji. Uszkodzonych zostalo 15 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze. Bez dostaw prądu pozostaje ponad 55 tys. odbiorców (najwiecej w woj. podkarpackim - 14 tys.). — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) February 10, 2020

Найбільше постраждало Подкарпатське воєводство, що межує з Україною / Google Maps