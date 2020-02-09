Потужний шторм вдарив по Великій Британії: відео жорсткої посадки літака у Бірмінгемі

9 лютого потужний шторм Сіара обрушився на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту і аеропортів. На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева і електроопори.

Аеропорт Хітроу заявив, що прийняв спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу, щоб мінімізувати кількість рейсів, скасованих в короткі терміни. Про це повідомляє BBC.

До теми: На Європу насуваються потужні урагани: як Німеччина та Бельгія готуються зустрічати стихію

Дивіться відео жорсткої посадки літака в аеропорту Бірмінгема через потужний вітер:

Авіакомпанія British Airways скасувала кілька рейсів з аеропортів Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті.

Залізнична компанія Network Rail запровадила загальне обмеження швидкості 50 миль на годину у неділю, попереджаючи пасажирів, що вони повинні подорожувати на потязі лише у надзвичайно необхідних випадках.

Також були порушені й поромні перевезення. Усі порти в Дуврі були закриті через сильний вітер.

Шторм Сіара у Великій Британії / twitter.com/roadpoliceBCH

Що відомо про потужний шторм у Європі

9 і 10 лютого, у Європі вируватиме негода. До Бельгії наближається ураган Сіара, а до Німеччини – Забіне. За прогнозами метеорологів, пориви вітру сягатимуть від 100 до 175 кілометрів на годину. Через ураган перенесені недільні футбольні матчі.

В очікуванні стихії Міністерство внутрішніх справ Бельгії активувало спеціальний телефонний номер для виклику рятувальників.

Німецька залізниця Deutsche Bahn уже попередила про можливі проблеми із залізничним сполученням і рекомендувала пасажирам утриматися від поїздок у часовому проміжку між неділею, 9 лютого, і вівторком, 11 лютого. Найбільші транспортні ускладнення очікуються на півночі та заході Німеччини.