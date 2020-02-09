На Європу насуваються потужні урагани: як Німеччина та Бельгія готуються зустрічати стихію

9 лютого, у Європі вируватиме негода. До Бельгії наближається ураган Сіара, а до Німеччини – Забіне. За прогнозами метеорологів, пориви вітру сягатимуть від 100 до 175 кілометрів на годину.

Що відомо про негоду у Бельгії

Королівський метеорологічний інститут Бельгії оголосив на неділю, 9 лютого, в усій країні помаранчевий рівень штормової тривоги у зв'язку з наближенням буревію. Це перша ступінь "абсолютної тривоги" (крім більш небезпечних червоної і фіолетової), що передбачає підвищений ризик збитків від стихійного лиха. Про це повідомляє DW.

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Метеорологи попереджають, що ураган розпочався близько 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і завершиться приблизно в той же час уранці в понеділок. Синоптики очікують шквальний вітер, який у другій половині дня досягатиме місцями 110 кілометрів на годину, а ввечері та у ніч на понеділок – 130 км на годину за умови зниження температури повітря.

В очікуванні стихії Міністерство внутрішніх справ Бельгії активувало спеціальний телефонний номер для виклику рятувальників. Оголошуючи помаранчевий ступінь штормової тривоги, бельгійська влада закликає населення бути готовим виконувати поради рятувальників.

Національне товариство бельгійських залізниць попередило, що загроза урагану може позначитися на русі поїздів, яким, можливо, доведеться знижувати швидкість на окремих ділянках через пориви вітру.

Влада також попереджає про можливість "обмежених наслідків" урагану у неділю для аеропорту Брюсселя. Негода може уповільнити процедури посадки пасажирів у літаки. Запобіжні заходи передбачені для операцій із завантаження багажу. Водночас, з урахуванням напрямку вітру не очікується серйозних проблем для зльоту і посадки літаків.

Через ураган перенесені недільні футбольні матчі.

Регіони Бельгії, на які насувається ураган Сіара:

Що відомо про негоду у Німеччині

Потужний буревій "Забіне" досягне території Німеччини вдень у неділю, 9 лютого. Метеоролог Андреас Фрідріх з Німецької метеорологічної служби застерігає, що буде небезпечно.

За його прогнозами, пориви вітру сягатимуть від 100 до 175 кілометрів на годину. Метеорологи попереджають, що буревій може викорчовувати дерева і зривати дахи будинків.

Найнебезпечніша ситуація, за оцінками синоптиків, очікується у ніч на понеділок, 10 лютого.

Німецька залізниця Deutsche Bahn уже попередила про можливі проблеми із залізничним сполученням і рекомендувала пасажирам утриматися від поїздок у часовому проміжку між неділею, 9 лютого, і вівторком, 11 лютого. Найбільші транспортні ускладнення очікуються на півночі та заході Німеччини.

На узбережжі Північного моря, за оцінками метеорологів, очікуються пориви вітру до 120 кілометрів на годину. Упродовж наступних годин Забіне прямуватиме у південному напрямку.

Регіони Німеччини, на які насувається ураган Забіне: