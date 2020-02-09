На Европу надвигаются мощные ураганы: как Германия и Бельгия готовятся встречать стихию

9 февраля, в Европе будет бушевать непогода. К Бельгии приближается ураган Сиара, а к Германии – Забине. По прогнозам метеорологов, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час.

Что известно о непогоде в Бельгии

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил на воскресенье, 9 февраля, по всей стране оранжевый уровень штормовой тревоги в связи с приближением урагана. Это первая степень "абсолютной тревоги" (кроме более опасных красной и фиолетовой), предусматривающей повышенный риск убытков от стихийного бедствия. Об этом сообщает DW.

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Метеорологи предупреждают, что ураган начался около 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) и завершится примерно в то же время утром в понедельник. Синоптики ожидают шквальный ветер, который во второй половине дня будет достигать местами 110 километров в час, а вечером и в ночь на понедельник – 130 км в час при снижении температуры воздуха.

В ожидании стихии Министерство внутренних дел Бельгии активировало специальный телефонный номер для вызова спасателей. Объявляя оранжевую степень штормовой тревоги, бельгийские власти призывают население быть готовым выполнять советы спасателей.

Национальное общество бельгийских железных дорог предупредило, что угроза урагана может сказаться на движении поездов, которым, возможно, придется снижать скорость на отдельных участках из-за порывов ветра.

Власти также предупреждают о возможности "ограниченных последствий" урагана в воскресенье для аэропорта Брюсселя. Непогода может замедлить процедуры посадки пассажиров в самолеты. Меры предосторожности предусмотрены для операций по загрузке багажа. В то же время, с учетом направления ветра не ожидается серьезных проблем для взлета и посадки самолетов.

Из-за урагана перенесены воскресные футбольные матчи.

Регионы Бельгии, на которые надвигается ураган Сиара:

Что известно о непогоде в Германии

Мощный ураган "Забине" достигнет территории Германии днем ​​в воскресенье, 9 февраля. Метеоролог Андреас Фридрих из Германской метеорологической службы предостерегает, что будет опасно.

По его прогнозам, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час. Метеорологи предупреждают, что ураган может выкорчевывать деревья и срывать крыши домов.

Самая опасная ситуация, по оценкам синоптиков, ожидается в ночь на понедельник, 10 февраля.

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn уже предупредила о возможных проблемах с железнодорожным сообщением и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок во временном промежутке между воскресеньем, 9 февраля, и вторником, 11 февраля. Крупнейшие транспортные осложнения ожидаются на севере и западе Германии.

На побережье Северного моря, по оценкам метеорологов, ожидаются порывы ветра до 120 километров в час. В течение последующих часов Забине будет следовать в южном направлении.

Регионы Германии, на которые надвигается ураган Забине: