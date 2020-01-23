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      Наслідки теплої зими: в Україні зафіксували рідкісне природне явище

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      Зимова гроза / Ілюстративне фото

      На Житомирщині метеостанція зафіксувала зимову грозу. Це рідкісне явище, яке вочевидь виникло через рекордно теплу зиму, що триває в Україні.

      Зимову грозу на території України зафіксували вперше від початку метеорологічних спостережень. Про це мовиться у добовому звіті Житомирського обласного центру з гідрометеорології.

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      Минулої доби у Житомирі та області пройшов сніг, кількість опадів становила 1 – 4 міліметри. За всю історію спостережень (з 1945 року) метеостанція Олевськ зафіксувала незвичне для цього періоду явище – грозу,
      – йдеться у повідомленні.

      Про грози на Житомирщині пише і низка місцевих ЗМІ. Так, "Ріо Бердичів" інформує: зимову грозу бачили жителі Бердичева. Там зазначають, що ввечері 22 січня близько 20 години жителі міста побачили спалах, а через буквально 4 – 5 секунд почули грім. 

      Блискавки і грім збентежили також жителів Волині. Там кажуть снігова гроза пройшла і в них.

      22 січня, у зв'язку з інтенсивною адвекцією холоду, низка областей Західної України відкрили сезон гроз. Купчасто-дощова хмарність сформувала витягнуту лінію шквалу, вздовж якої пройшли інтенсивні заряди зливового снігу і сніжної крупи, а місцями прогримів і перший грім! – пише на своїй фейсбук-сторінці синоптик Ігор Кибальчич.

      Що таке зимова гроза? Це рідкісне метеорологічне явище, при якому замість зливового дощу випадає зливовий сніг, крижаний дощ або крижана крупа. На Землі відбувається приблизно 5 – 6 разів на рік.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода Новини Житомира Новини Луцька Негода в Україні Сніг в Україні
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