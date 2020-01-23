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      Последствия теплой зимы: в Украине зафиксировали редкое природное явление

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      Зимняя гроза / Иллюстративное фото

      На Житомирщине метеостанция зафиксировала зимнюю грозу. Это редкое явление, очевидно возникло из-за рекордно теплой зимы, которая наблюдается в Украине.

      Зимнюю грозу на территории Украины зафиксировали впервые с начала метеорологических наблюдений. Об этом говорится в суточном отчете Житомирского областного центра по гидрометеорологии.

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      За прошедшие сутки в Житомире и области прошел снег, количество осадков составило 1-4 миллиметра. За всю историю наблюдений (с 1945 года) метеостанция Олевск зафиксировала необычное для этого периода явление – грозу,
      – говорится в сообщении.

      О грозе в Житомирской пишет и ряд местных СМИ. Так, "Рио Бердичев" информирует: зимнюю грозу видели жители Бердичева. Там отмечают, что вечером 22 января около 20 часов жители города увидели вспышку, а спустя буквально 4-5 секунд услышали гром.

      Молнии и гром смутили также жителей Волыни. Там говорят, снежная гроза прошла и у них.

      "22 января, в связи с интенсивной адвекцией холода, ряд областей Западной Украины открыли сезон гроз. Кучево-дождевая облачность сформировала вытянутую линию шквала, вдоль которой прошли интенсивные заряды ливневого снега и снежной крупы, а местами прогремел и первый гром!" – пишет в своей фейсбук-странице синоптик Игорь Кибальчич.

      Что такое зимняя гроза?
      Это редкое метеорологическое явление, при котором вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа. На Земле происходит примерно 5-6 раз в год.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Новости Луцка Новости Житомира Погода
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