19:47
9 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ

      Мощный шторм ударил по Великобритании: видео жесткой посадки самолета в Бирмингеме

      317 Читати новину українською
      Непогода в Великобритании / twitter.com/roadpoliceBCH

      9 февраля мощный шторм Сиара обрушился на Великобританию. Сильный ветер и проливные дожди по всей стране повлияли на работу железнодорожного транспорта и аэропортов. На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или поваленных деревьев и электроопор.

      Аэропорт Хитроу заявил, что принял общее решение со своими партнерами о сокращении расписания, чтобы минимизировать количество рейсов, отмененных в короткие сроки. Об этом сообщает BBC.

      К теме: На Европу надвигаются мощные ураганы: как Германия и Бельгия готовятся встречать стихию

      Смотрите видео жесткой посадки самолета в аэропорту Бирмингеме из-за мощного ветра:

      Авиакомпания British Airways отменила несколько рейсов из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити.

      Железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости 50 миль в час в воскресенье, предупреждая пассажиров, что они должны путешествовать на поезде только в чрезвычайно необходимых случаях.

      Также были затронуты и паромные перевозки. Все порты в Дувре были закрыты из-за сильного ветра.

       

      Что известно о мощном шторме в Европе

      9 и 10 февраля, в Европе будет бушевать непогода. К Бельгии приближается ураган Сиара, а в Германии – Забине. По прогнозам метеорологов, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час. Из-за урагана перенесены воскресные футбольные матчи.

      В ожидании стихии Министерство внутренних дел Бельгии активировало специальный телефонный номер для вызова спасателей.

      Немецкая железная дорога Deutsche Bahn уже предупредила о возможных проблемах с железнодорожным сообщением и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок во временном промежутке между воскресеньем, 9 февраля, и вторником, 11 февраля. Крупнейшие транспортные осложнения ожидаются на севере и западе Германии.

      Оскар-2020: список номинантов престижной премии
      сегодня
      2888
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Великобритания Шторм в Европе Чрезвычайное происшествие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Шокирующие последствия циклона Петра, вероятность полного исчезновения наличности в Украине
      Катерина Козачинська 60
      сегодня , 18:00 Скандал с Дубилетом и что кроется за обысками на 1+1 – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько 370
      сегодня , 17:00 Обыски на "1+1" и блокирование рынка земли: Коломойский испытывает терпение Зеленского
      Анна Калюжна 346
      сегодня , 16:00 Ошибайтесь! Почему это важно во время обучения
      Наталія Кадя 88
      сегодня , 14:48 Мужчина пожаловался на незаконное увольнение и задолженность: неожиданное решение судей
      Ірина Шиба 374
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук