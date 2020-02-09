Мощный шторм ударил по Великобритании: видео жесткой посадки самолета в Бирмингеме

9 февраля мощный шторм Сиара обрушился на Великобританию. Сильный ветер и проливные дожди по всей стране повлияли на работу железнодорожного транспорта и аэропортов. На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или поваленных деревьев и электроопор.

Аэропорт Хитроу заявил, что принял общее решение со своими партнерами о сокращении расписания, чтобы минимизировать количество рейсов, отмененных в короткие сроки. Об этом сообщает BBC.

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Смотрите видео жесткой посадки самолета в аэропорту Бирмингеме из-за мощного ветра:

This is the terrifying moment a plane lands at Birmingham Airport during #StormCiara pic.twitter.com/qTVsL3r3ih — Metro (@MetroUK) February 9, 2020

Авиакомпания British Airways отменила несколько рейсов из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити.

Железнодорожная компания Network Rail ввела общее ограничение скорости 50 миль в час в воскресенье, предупреждая пассажиров, что они должны путешествовать на поезде только в чрезвычайно необходимых случаях.

Также были затронуты и паромные перевозки. Все порты в Дувре были закрыты из-за сильного ветра.



Шторм Сиара в Великобритании / twitter.com/roadpoliceBCH Шторм Сиара в Великобритании / twitter.com/roadpoliceBCH

Что известно о мощном шторме в Европе

9 и 10 февраля, в Европе будет бушевать непогода. К Бельгии приближается ураган Сиара, а в Германии – Забине. По прогнозам метеорологов, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час. Из-за урагана перенесены воскресные футбольные матчи.

В ожидании стихии Министерство внутренних дел Бельгии активировало специальный телефонный номер для вызова спасателей.

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn уже предупредила о возможных проблемах с железнодорожным сообщением и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок во временном промежутке между воскресеньем, 9 февраля, и вторником, 11 февраля. Крупнейшие транспортные осложнения ожидаются на севере и западе Германии.