В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

В Україну прийшла осінь, яка принесла з собою серйозне похолодання та дощі. Синоптики попереджають, що в середу, 18 вересня, на всій території країни очікуються шквали вітру.

Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

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Вітряна погода докучатиме жителям Києва ще до кінця доби 17 вересня. Вже у середу шквали вітру охоплять усі регіони.

18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 метрів за секунду,

– додали синоптики.

До слова, погода у середу буде холодною та з опадами. Усі області, окрім західних та частини центральних, накриють зливи. Температура повітря різко опуститься до +11+16 градусів. Тепліше буде лише на Півдні біля морів – +20+22 градуси.

Також синоптики попереджають, що 18 вересня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Попередження про пожежну небезпеку в Україні / Укргідрометцентр

Якою буде погода у вересні?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно триватиме до 15-16 вересня.



Друга половина місяця буде прохолодною, вітряною та дощовою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів.