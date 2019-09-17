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      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

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      В Україні 18 вересня буде вітряна погода
      В Україні 18 вересня буде вітряна погода / ak.od.ua

      В Україну прийшла осінь, яка принесла з собою серйозне похолодання та дощі. Синоптики попереджають, що в середу, 18 вересня, на всій території країни очікуються шквали вітру.

      Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

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      Вітряна погода докучатиме жителям Києва ще до кінця доби 17 вересня. Вже у середу шквали вітру охоплять усі регіони.

      18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 метрів за секунду,
      – додали синоптики.

      via GIPHY

      До слова, погода у середу буде холодною та з опадами. Усі області, окрім західних та частини центральних, накриють зливи. Температура повітря різко опуститься до +11+16 градусів. Тепліше буде лише на Півдні біля морів – +20+22 градуси.

      Також синоптики попереджають, що 18 вересня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


      Попередження про пожежну небезпеку в Україні / Укргідрометцентр

      Якою буде погода у вересні?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно триватиме до 15-16 вересня.

      Друга половина місяця буде прохолодною, вітряною та дощовою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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