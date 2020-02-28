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      Якою буде погода у березні: прогноз

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода у березні 2020 року / pinterest.ca

      Погода у березні 2020 року в Україні буде зовсім не весняною. У всі області прийде відчутне похолодання, дощі з мокрим снігом і навіть морози до -15 градусів. Лише в останній тиждень місяця почнеться потепління, а стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів.

      Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

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      У березні повернеться зима. Буде холодно, морози сягнуть -12...-14...-17 градусів. Справжня весна прийде лише з 24 числа,
      – розповів синоптик.

      За його словами, березень розпочнеться в Україні з плюсової температури. Перший тиждень стовпчики термометрів покажуть +7+8 градусів тепла. Проте, у частин областей можливі дощі.

      Вже з 9 – 10 березня погода різко погіршиться і прийдуть морози. Температура повітря кожного дня буде опускатися на кілька градусів, ймовірні дощі з мокрим снігом.

      Найхолодніше буде 14 – 17 березня. Морози в Україні сягатимуть позначки -12-14 градусів, можливі снігопади, хуртовини та ожеледиця на дорогах. З 20 березня температура повітря підніметься до -7-8 градусів, але кожного дня буде падати сніг. Загалом холодна погода затримається аж до 23 березня.

      via GIPHY

       

      Потепління почнеться по всій країні з 25 березня. Температура повітря стійко перейде до плюсових позначок. Так, з 25 по 29 березня стовпчики термометрів піднімуться до +3+7 градусів, а 30 – 31 березня – до +11+12 градусів тепла

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      Водночас Укргідрометцентр повідомляє, що середня місячна температура березня передбачається на рівні +1+7 градусів тепла, що на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень.

      Чому зима в Україні була аномально теплою? Цьогорічна зима 2019 – 2020 років в Україні була однією з найтепліших за всю історію. Усе тому, що холод на Північному полюсі втримало явище з назвою "Арктична осциляція".

      Зокрема, стійка область низького тиску над Північним полюсом потягнула повітряні потоки на північ, утримуючи там вітри, які постійно оточують полярний регіон. У результаті виник бар'єр, що тримає холод на місці. Тому, сильні морози не дійшли в Європу та в Україну.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Погода
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