Какой будет погода в марте: прогноз

Погода в марте 2020 году в Украине будет совсем не весенней. Во все области придет ощутимое похолодание, дожди с мокрым снегом и даже морозы до -15 градусов. Лишь в последнюю неделю месяца начнется потепление, а столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.

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В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12 ...– 14 ...– 17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа,

– рассказал синоптик.

По его словам, март начнется в Украине с плюсовой температуры. Первую неделю столбики термометров покажут +7 +8 градусов тепла. Однако, в части областей возможны дожди.

Уже с 9-10 марта погода резко ухудшится и придут морозы. Температура воздуха каждый день будет опускаться на несколько градусов, вероятные дожди с мокрым снегом.

Холоднее всего будет 14-17 марта. Морозы в Украине достигнут отметки -12-14 градусов, возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. С 20 марта температура воздуха поднимется до -7..-8 градусов, но каждый день будет падать снег. В целом холодная погода задержится до 23 марта.

Потепление начнется по всей стране с 25 марта. Температура воздуха устойчиво перейдет к плюсовым отметкам. Так, с 25 по 29 марта столбики термометров поднимутся до +3 +7 градусов, а 30-31 марта – до +11 +12 градусов тепла.

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В то же время Укргидрометцентр сообщает, что средняя месячная температура марте предполагается на уровне +1 +7 градусов тепла, на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".



В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.