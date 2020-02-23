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      У Карпатах випало більше 1 метра снігу: казкові фото і відео засніжених гір

      - Читать новость на русском
      У Карпатах випало більше метра снігу / Фото з Facebook

      Українські Карпати знову сильно засипало снігом. Подекуди, висота снігового покриву сягає 1,33 метра, а температура повітря опустилась до -5 градусів морозу. Окрім того, у горах вирує шквальний вітер з поривами до 40 метрів за секунду.

      Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру пише, що найбільше снігу випало на горі Пожижевська. Там висота снігового покриву сягає 36 – 133 сантиметри, а температура повітря опустилася до -4,8 градусів морозу. 

      Дізнайтеся більше: На Україну насуваються два циклони: де чекати негоду

      Проте 23 лютого біля сніголавинної станції Пожижевська вирує негода. Окрім снігопаду та хуртовин, на вершині дме сильний вітер з поривами 36 – 40 метрів за секунду.


      Засніжені Карпати / фото з інстаграму

      На станції Плай висота снігового покриву становить 31 – 76 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -4,6 градусів морозу. Пориви вітру на вершині сягають 16 – 28 метрів за секунду. Сніг там свіжий і добре закріплений.

      Гору Драгобрат також сильно засипало снігом – висота якого сягає 123 сантиметри. На вершині протягом неділі вирують хуртовини і тримається мінусова температура – -4,3 градуса.

       

      До слова, Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через негоду в Карпатах. Синоптики прогнозують там сильний сніг, хуртовини, шквали вітру, ожеледицю та снігові замети на дорогах. Окрім того, 24 лютого у горах Iвано-Франкiвської областi можливе сходження лавин (3 рiвень).

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      Тим часом туристи та мандрівники українських Карпат публікують у мережі казкові фото засніжених вершин. 

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Beautiful Ukraine

      Допис, поширений Liza Kostina (@lizkostina)

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Vai Das (@vaidas_d)

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #сказочнаякрасота #карпат #отдых 2020

      Допис, поширений Оксана Семенченко (@semencencooxana_faberlic)

       

       

      Місячний календар на лютий 2020
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Погода Карпати
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