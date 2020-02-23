В Україну насуваються два циклони: де чекати негоду

В Україні на кілька днів погіршиться погода. До нас йдуть одразу два циклони – Ксантипп і Юлія. 23 лютого майже всі області України накриє сильний вітер, дощі, місцями мокрий сніг.

Негода не зачепить хіба що південь України. Він зараз перебуває під впливом антициклону, повідомили в "Укргідрометцентрі".

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24 лютого негода покаже себе у всій красі. Пориви вітру подекуди сягатимуть 40 метрів на секунду. У Карпатах очікується сильний сніг і хуртовина, на дорогах – снігові замети та ожеледиця.

У горах чекають значну сніголавинну небезпеку. Синоптики радять обережно проходити під деревами, білбордами та хиткими конструкціями.



В Україну йдуть два циклони / Фото: Укргідрометцентр

Що відомо про циклони?Найчастіше циклони виникають і розвиваються у місцях, де зустрічають течії теплого і холодного повітря, які рухаються у протилежних напрямах. Проковзуючи один відносно другого, ці потоки з різними температурами й густинами повітря створюють хвилі на фронтальній поверхні, яка нагадує дугу, згорнуту угнутістю в бік теплого повітря. У формуванні циклонів і антициклонів можна виділити три стадії: виникнення, розвиток і старіння. Тривалість кожної стадії приблизно 1 – 2 доби.

Важливо! У разі виникнення небезпеки телефонуйте до Служби порятунку "101".