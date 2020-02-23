В Украину идут два циклона: где ждать непогоды

В Украине на несколько дней ухудшится погода. К нам идут сразу два циклона – Ксантипп и Юлия. 23 февраля почти все области Украины накроет сильный ветер, дожди, местами мокрый снег.

Непогода не затронет разве что юг Украины. Он сейчас находится под влиянием антициклона, сообщили в "Укргидрометцентре".

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24 февраля непогода покажет себя во всей красе. Порывы ветра местами будут достигать 40 метров в секунду. В Карпатах ожидается снег и метель, на дорогах – снежные заносы и гололедица.

В горах ждут значительной снеголавинной опасности. Синоптики советуют осторожно проходить под деревьями, билбордами и шаткими конструкциями.



В Украину идут два циклона / Фото: Укргидрометцентр

Что известно о циклонах?Чаще всего циклоны возникают и развиваются в местах, где встречают течения теплого и холодного воздуха, которые движутся в противоположных направлениях. Проскальзывая один относительно другого, эти потоки с разными температурами и плотностями воздуха создают волны на передней поверхности, которая напоминает дугу, свернутую вогнутостью в сторону теплого воздуха. В формировании циклонов и антициклонов можно выделить три стадии: возникновение, развитие и старение. Продолжительность каждой стадии примерно 1 – 2 суток.

Важно! В случае возникновения опасности звоните в Службу спасения "101".