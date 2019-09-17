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      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду

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      В Украине 18 сентября будет ветреная погода
      В Украине 18 сентября будет ветреная погода / ak.od.ua

      В Украину пришла осень, которая принесла с собой серьезное похолодание и дожди. Синоптики предупреждают, что в среду, 18 сентября, на всей территории страны ожидаются шквалы ветра.

      Из-за осложнения погодных условий синоптики уже объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.

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      Ветреная погода будет досаждать жителям Киева еще до конца суток 17 сентября. Уже в среду шквалы ветра охватят все регионы.

      18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 метров за секунду,
      – добавили синоптики.

      via GIPHY

      К слову, погода в среду будет холодной и с осадками. Все области, кроме западных и части центральных, накроют ливни. Температура воздуха резко опустится до +11...+16 градусов. Теплее будет только на Юге возле моря – +20...+22 градуса.

      Также синоптики предупреждают, что 18 сентября на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.


      Предупреждение о пожарной опасности в Украине / Укргидрометцентр

      Какой будет погода в сентябре? Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Понемногу температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продлится до 15-16 сентября.

      Вторая половина месяца будет прохладной, ветреной и дождливой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8...+11 градусов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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