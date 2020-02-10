Ураган Сіара накрив Європу: загинули шість людей

Ввечері 9 лютого Північну Європу накрив потужний ураган Сіара. Річки виходять з берегів, знеструмленні сотні тисяч міст. Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок стихії. Жертвами стали жителі Чехії, Словенії, Британії, Швеції та Польщі.

Про трагічні наслідки стихії, що накрила Європу, повідомляє Associated Press.

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Стихія забрала життя щонайменше шістьох людей. У Чехії, Словенії та в південній Великобританії загинули по одній людині – жертвами стали водії, на автомобілі яких впали дерева.

Ще двоє людей загинули на гірськолижному курорті в Польщі. У приміщенні через негоду зірвало дах. Він впав на чотирьох людей. Двоє з них загинули, ще двоє – отримали травми. Стало відомо, що загиблі – жінка та дитина.



Жертвами урагану у Польщі стали жінка та її дитина / Фото pap.pl

У Швеції одна людина потонула після того, як човен, на якому вона перебувала, перекинулася. Другого пасажира вважають зниклим безвісти.

Крім того, через ураган Сіара у Європі скасували сотні авіарейсів та поїздів. Європейські міста залишилися без світла. Зокрема, знеструмлені 130 тисяч будинків у Франції, 62 тисяч – у Великобританії, 50 тисяч – у німецькій федеральній землі Баварія, 10 тисяч – в Ірландії.

У Великій Британії метеорологи попередили населення про підвищений ризик підтоплень. У Франції та Ірландії влада рекомендувала населенню бути обережними в прибережних районах. Адже є небезпека штормових хвиль та затоплень.

Важливо! Пориви вітру Сіари досягали 150 кілометрів за годину на північному заході Уельсу. А на півночі Франції – до 140 кілометрів за годину.

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