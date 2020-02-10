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      Ураган Сіара накрив Європу: загинули шість людей

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      6 людей загинули внаслідок урагану Сіара / tsn.ua

      Ввечері 9 лютого Північну Європу накрив потужний ураган Сіара. Річки виходять з берегів, знеструмленні сотні тисяч міст. Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок стихії. Жертвами стали жителі Чехії, Словенії, Британії, Швеції та Польщі.

      Про трагічні наслідки стихії, що накрила Європу, повідомляє Associated Press.

      Зверніть увагу: Буревій вже в Польщі: стихія пошкодила будинки, скасовані авіарейси – фото

      Стихія забрала життя щонайменше шістьох людей. У Чехії, Словенії та в південній Великобританії загинули по одній людині – жертвами стали водії, на автомобілі яких впали дерева. 

      Ще двоє людей загинули на гірськолижному курорті в Польщі. У приміщенні через негоду зірвало дах. Він впав на чотирьох людей. Двоє з них загинули, ще двоє – отримали травми. Стало відомо, що загиблі – жінка та дитина.

      ураган сіара
      Жертвами урагану у Польщі стали жінка та її дитина / Фото pap.pl

      У Швеції одна людина потонула після того, як човен, на якому вона перебувала, перекинулася. Другого пасажира вважають зниклим безвісти.

      Крім того, через ураган Сіара у Європі скасували сотні авіарейсів та поїздів. Європейські міста залишилися без світла. Зокрема, знеструмлені 130 тисяч будинків у Франції, 62 тисяч – у Великобританії, 50 тисяч – у німецькій федеральній землі Баварія, 10 тисяч – в Ірландії.

      У Великій Британії метеорологи попередили населення про підвищений ризик підтоплень. У Франції та Ірландії влада рекомендувала населенню бути обережними в прибережних районах. Адже є небезпека штормових хвиль та затоплень.

      Важливо! Пориви вітру Сіари досягали 150 кілометрів за годину на північному заході Уельсу. А на півночі Франції – до 140 кілометрів за годину.

      Найбільше від урагану постраждала Британія: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Швеція Словенія Чехія Новини Польщі Велика Британія Стихійні лиха Європа Жертви Постраждалі Надзвичайні ситуації
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