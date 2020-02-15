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      В Стамбуле обрушился семиэтажка, жертв чудом удалось избежать

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      Здание упало в Стамбуле 14 февраля / hurriyetdailynews.com

      Семиэтажное здание обрушилось в Стамбуле в районе Бахчелиевлер 14 февраля. Местные власти только в январе признали здание аварийным и эвакуировали людей – благодаря этому удалось избежать жертв.

      Об обвале здания в Стамбуле рассказало издание Hurriyet и другие местные турецкие СМИ. 

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      Только в январе 2020 местные власти признали здание аварийным и эвакуировали людей. Если бы не это, то сейчас после обвала было бы много жертв. Сейчас же сообщают, что никто не погиб, но на всякий случай спасатели с собаками осматривают завалы. 

      Жителей соседних зданий также попросили временно покинуть свои дома – чрезвычайные службы должны выяснить, не создал ли обвал аварийного сооружения опасности для других домов, расположенных рядом.

      Глава Стамбула Али Ерликая уже заявил, что в событии видит урок: "Мы должны немедленно сносить здания, которые признаны аварийными". 

      Смотрите фото с места обрушения дома в Стамбуле (соцсети):

       

       

      Сейчас о последствиях обвала известно следующее:

      • Пострадали соседние дома,
      • Побиты несколько автомобилей,
      • А также несколько человек с легкими ранениями доставили в больницу.

      Заметим, что дом мог не упасть, если бы не "металлоискатели" (так говорят местные жители). Мол, неизвестные ночью извлекли из стен и опор дома арматуру, именно это и могло быть причиной инцидента.

      • По официальным данным, только 35% домов в городе оборудованы в соответствии с новыми строгими нормами строительства, принятыми после смертельного землетрясения 1999. Тогда погибли 18000 человек и более 900 из них – в Стамбуле, хотя город расположен в 124 километрах от эпицентра землетрясения.

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      14 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Чрезвычайное происшествие Постраждалі Новости Турции
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