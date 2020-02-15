В Стамбуле обрушился семиэтажка, жертв чудом удалось избежать

Семиэтажное здание обрушилось в Стамбуле в районе Бахчелиевлер 14 февраля. Местные власти только в январе признали здание аварийным и эвакуировали людей – благодаря этому удалось избежать жертв.

Об обвале здания в Стамбуле рассказало издание Hurriyet и другие местные турецкие СМИ.

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Только в январе 2020 местные власти признали здание аварийным и эвакуировали людей. Если бы не это, то сейчас после обвала было бы много жертв. Сейчас же сообщают, что никто не погиб, но на всякий случай спасатели с собаками осматривают завалы.

Жителей соседних зданий также попросили временно покинуть свои дома – чрезвычайные службы должны выяснить, не создал ли обвал аварийного сооружения опасности для других домов, расположенных рядом.

Глава Стамбула Али Ерликая уже заявил, что в событии видит урок: " Мы должны немедленно сносить здания, которые признаны аварийными ".

İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili açıklama yaptı: Sokağın kot seviyesine kadar arama tarama yapıldı ve enkazda kimseye rastlanmadı https://t.co/Bdctx2RE7E pic.twitter.com/qRk45NhvEW - Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) February 14, 2020

Смотрите фото с места обрушения дома в Стамбуле (соцсети):

Сейчас о последствиях обвала известно следующее:

Пострадали соседние дома,

Побиты несколько автомобилей,

А также несколько человек с легкими ранениями доставили в больницу.

Заметим, что дом мог не упасть, если бы не "металлоискатели" (так говорят местные жители). Мол, неизвестные ночью извлекли из стен и опор дома арматуру , именно это и могло быть причиной инцидента.

По официальным данным, только 35% домов в городе оборудованы в соответствии с новыми строгими нормами строительства, принятыми после смертельного землетрясения 1999. Тогда погибли 18000 человек и более 900 из них – в Стамбуле, хотя город расположен в 124 километрах от эпицентра землетрясения.