В Стамбуле обрушился семиэтажка, жертв чудом удалось избежать
Семиэтажное здание обрушилось в Стамбуле в районе Бахчелиевлер 14 февраля. Местные власти только в январе признали здание аварийным и эвакуировали людей – благодаря этому удалось избежать жертв.
Об обвале здания в Стамбуле рассказало издание Hurriyet и другие местные турецкие СМИ.
Читайте также: Взрыв прогремел в жилом доме в Измаиле: здание серьезно повреждено – фото, видео
Только в январе 2020 местные власти признали здание аварийным и эвакуировали людей. Если бы не это, то сейчас после обвала было бы много жертв. Сейчас же сообщают, что никто не погиб, но на всякий случай спасатели с собаками осматривают завалы.
Жителей соседних зданий также попросили временно покинуть свои дома – чрезвычайные службы должны выяснить, не создал ли обвал аварийного сооружения опасности для других домов, расположенных рядом.
Глава Стамбула Али Ерликая уже заявил, что в событии видит урок: "Мы должны немедленно сносить здания, которые признаны аварийными".
Смотрите фото с места обрушения дома в Стамбуле (соцсети):
Сейчас о последствиях обвала известно следующее:
- Пострадали соседние дома,
- Побиты несколько автомобилей,
- А также несколько человек с легкими ранениями доставили в больницу.
Заметим, что дом мог не упасть, если бы не "металлоискатели" (так говорят местные жители). Мол, неизвестные ночью извлекли из стен и опор дома арматуру, именно это и могло быть причиной инцидента.
- По официальным данным, только 35% домов в городе оборудованы в соответствии с новыми строгими нормами строительства, принятыми после смертельного землетрясения 1999. Тогда погибли 18000 человек и более 900 из них – в Стамбуле, хотя город расположен в 124 километрах от эпицентра землетрясения.
Читайте также: В Стамбуле самолет приземлился с отсутствующим командиром экипажа: видео
Выбор редакции
-
Кого хотят видеть украинцы на посту президента: результаты свежего соцопросасегодня , 00:04
-
Главные новости 14 февраля: скандальный "мирный план" для Украины и разговор Зеленского и Путина14 февраля , 22:28
-
Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе, одолев в финале россиянку14 февраля , 21:32