У Стамбулі обвалилася семиповерхівка, жертв дивом вдалося уникнути
Семиповерхова будівля обвалилася у Стамбулі в районі Бахчеліевлер 14 лютого. Місцева влада лише у січні визнала будівлю аварійною та евакуювала людей – завдяки цьому вдалося уникнути жертв.
Про обвал будівлі у Стамбулі розповіло видання Hurriyet та інші місцеві турецькі ЗМІ.
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Тільки у січня 2020 року місцева влада визнала будівлю аварійною та евакуювала людей. Якби не це, то зараз після обвалу було б багато жертв. Наразі ж повідомляють, що ніхто не загинув, але про всяк випадок рятувальники з собаками оглядають завали.
Мешканців сусідніх будівель також попросили тимчасово покинути свої оселі – надзвичайні служби повинні з'ясувати, чи не створив обвал аварійної споруди небезпеки для інших будинків, розташованих поруч.
Очільник Стамбула Алі Ерлікая вже заявив, що у події вбачає урок: "Ми повинні негайно зносити будівлі, які визнано аварійними".
Дивіться фото з місця обвалу будинку у Стамбулі (соцмережі):
Зараз про наслідки обвалу відомо наступне:
- Постраждали сусідні будинки,
- Побиті кілька автомобілів,
- А також кілька людей з легкими пораненнями доправили до лікарні.
Зауважимо, що будинок міг не впасти, якби не "металошукачі" (так кажуть місцеві мешканці). Мовляв, невідомі особи вночі витягували зі стін та опор будинку арматуру, це й могло бути причиною інциденту.
- За офіційними даними, лише 35% будинків у місті обладнані відповідно до нових суворих норм будівництва, які прийняли після смертельного землетрусу 1999 року. Тоді загинули 18 тисяч людей і понад 900 з них – у Стамбулі, хоча місто розташоване за 124 кілометри від епіцентру землетрусу.
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