У Стамбулі обвалилася семиповерхівка, жертв дивом вдалося уникнути

Семиповерхова будівля обвалилася у Стамбулі в районі Бахчеліевлер 14 лютого. Місцева влада лише у січні визнала будівлю аварійною та евакуювала людей – завдяки цьому вдалося уникнути жертв.

Про обвал будівлі у Стамбулі розповіло видання Hurriyet та інші місцеві турецькі ЗМІ.

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Тільки у січня 2020 року місцева влада визнала будівлю аварійною та евакуювала людей. Якби не це, то зараз після обвалу було б багато жертв. Наразі ж повідомляють, що ніхто не загинув, але про всяк випадок рятувальники з собаками оглядають завали.

Мешканців сусідніх будівель також попросили тимчасово покинути свої оселі – надзвичайні служби повинні з'ясувати, чи не створив обвал аварійної споруди небезпеки для інших будинків, розташованих поруч.

Очільник Стамбула Алі Ерлікая вже заявив, що у події вбачає урок: "Ми повинні негайно зносити будівлі, які визнано аварійними".

İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili açıklama yaptı: Sokağın kot seviyesine kadar arama tarama yapıldı ve enkazda kimseye rastlanmadıhttps://t.co/Bdctx2RE7E pic.twitter.com/qRk45NhvEW — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) February 14, 2020

Дивіться фото з місця обвалу будинку у Стамбулі (соцмережі):

Зараз про наслідки обвалу відомо наступне:

Постраждали сусідні будинки,

Побиті кілька автомобілів,

А також кілька людей з легкими пораненнями доправили до лікарні.

Зауважимо, що будинок міг не впасти, якби не "металошукачі" (так кажуть місцеві мешканці). Мовляв, невідомі особи вночі витягували зі стін та опор будинку арматуру, це й могло бути причиною інциденту.

За офіційними даними, лише 35% будинків у місті обладнані відповідно до нових суворих норм будівництва, які прийняли після смертельного землетрусу 1999 року. Тоді загинули 18 тисяч людей і понад 900 з них – у Стамбулі, хоча місто розташоване за 124 кілометри від епіцентру землетрусу.

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