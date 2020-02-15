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      У Стамбулі обвалилася семиповерхівка, жертв дивом вдалося уникнути

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      Будівля впала у Стамбулі 14 лютого / hurriyetdailynews.com

      Семиповерхова будівля обвалилася у Стамбулі в районі Бахчеліевлер 14 лютого. Місцева влада лише у січні визнала будівлю аварійною та евакуювала людей – завдяки цьому вдалося уникнути жертв.

      Про обвал будівлі у Стамбулі розповіло видання Hurriyet та інші місцеві турецькі ЗМІ. 

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      Тільки у січня 2020 року місцева влада визнала будівлю аварійною та евакуювала людей. Якби не це, то зараз після обвалу було б багато жертв. Наразі ж повідомляють, що ніхто не загинув, але про всяк випадок рятувальники з собаками оглядають завали. 

      Мешканців сусідніх будівель також попросили тимчасово покинути свої оселі – надзвичайні служби повинні з'ясувати, чи не створив обвал аварійної споруди небезпеки для інших будинків, розташованих поруч.

      Очільник Стамбула Алі Ерлікая вже заявив, що у події вбачає урок: "Ми повинні негайно зносити будівлі, які визнано аварійними". 

      Дивіться фото з місця обвалу будинку у Стамбулі (соцмережі):

       

       

      Зараз про наслідки обвалу відомо наступне:

      • Постраждали сусідні будинки,
      • Побиті кілька автомобілів,
      • А також кілька людей з легкими пораненнями доправили до лікарні.

      Зауважимо, що будинок міг не впасти, якби не "металошукачі" (так кажуть місцеві мешканці). Мовляв, невідомі особи вночі витягували зі стін та опор будинку арматуру, це й могло бути причиною інциденту.

      • За офіційними даними, лише 35% будинків у місті обладнані відповідно до нових суворих норм будівництва, які прийняли після смертельного землетрусу 1999 року. Тоді загинули 18 тисяч людей і понад 900 з них – у Стамбулі, хоча місто розташоване за 124 кілометри від епіцентру землетрусу.

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      14 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Надзвичайні ситуації Постраждалі Новини Туреччини
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