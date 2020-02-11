У Стамбулі літак приземлився з непритомним командиром екіпажу: відео

Пасажирський літак авіакомпанії Pegasus Airlines здійснив посадку в аеропорту Стамбула з непритомним пілотом. Після приземлення чоловіка одразу госпіталізували.

Про інцидент у лайнері повідомляє Hurriyet.

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Компанія Pegasus Airline здійснювала рейс Відень – Стамбул. Під час польоту, незадовго до посадки, командир екіпажу знепритомнів. Інший пілот одразу ж зв'язався з диспетчерами аеропорту Стамбула. Він попросив про пріоритетну посадку.

Другому пілоту вдалося успішно посадити Boeing 737. А командира екіпажу після приземлення госпіталізували.

В аеропорту Стамбула сів літак, пілот якого знепритомнів під час польоту: дивіться відео

Pegasus Havayolları'na ait Viyana - İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar... Kaptan pilot bilincini kaybetti! https://t.co/2l26U80Wd5 pic.twitter.com/DOoliOsJ88 — Sabah Gazetesi (@Sabah) February 11, 2020

Зверніть увагу! 5 лютого в аеропорту "Сабіхі Гекчен", що у Стамбулі, під час посадки літак Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги, злетів у яр та врізався в огорожу. Внаслідок зіткнення з огорожею фюзеляж літака розламався на три частини. На борту лайнера перебували 171 пасажир та 6 членів екіпажу. У результаті аварії 157 людей постраждали, ще троє загинули.