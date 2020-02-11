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      У Стамбулі літак приземлився з непритомним командиром екіпажу: відео

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      У Стамбулі літак здійснив посадку з непритомним пілотом / Скріншот з відео

      Пасажирський літак авіакомпанії Pegasus Airlines здійснив посадку в аеропорту Стамбула з непритомним пілотом. Після приземлення чоловіка одразу госпіталізували.

      Про інцидент у лайнері повідомляє Hurriyet.

      Читайте також: Boeing із 88 пасажирами і відірваним шасі жорстко приземлився у Росії: відео із салону літака

      Компанія Pegasus Airline здійснювала рейс Відень – Стамбул. Під час польоту, незадовго до посадки, командир екіпажу знепритомнів. Інший пілот одразу ж зв'язався з диспетчерами аеропорту Стамбула. Він попросив про пріоритетну посадку.

      Другому пілоту вдалося успішно посадити Boeing 737. А командира екіпажу після приземлення госпіталізували.

      В аеропорту Стамбула сів літак, пілот якого знепритомнів під час польоту: дивіться відео

      Зверніть увагу! 5 лютого в аеропорту "Сабіхі Гекчен", що у Стамбулі, під час посадки літак Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги, злетів у яр та врізався в огорожу. Внаслідок зіткнення з огорожею фюзеляж літака розламався на три частини. На борту лайнера перебували 171 пасажир та 6 членів екіпажу. У результаті аварії 157 людей постраждали, ще троє загинули.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: авіація Надзвичайні ситуації Новини Туреччини
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