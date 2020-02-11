В Стамбуле самолет приземлился с потерявшим сознание командиром экипажа: видео

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил посадку в аэропорту Стамбула с потерявшим сознание пилотом. После приземления мужчину сразу госпитализировали.

Об инциденте в лайнере сообщает Hurriyet.

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Компания Pegasus Airline совершала рейс Вена-Стамбул. Во время полета, незадолго до посадки, командир экипажа потерял сознание. Другой пилот тут же связался с диспетчерами аэропорта Стамбула. Он попросил о приоритетной посадке.

Второму пилоту удалось успешно посадить Boeing 737. А командир экипажа после приземления был госпитализирован.

В аэропорту Стамбула сел самолет, пилот которого потерял сознание во время полета: смотрите видео

Pegasus Havayolları'na ait Viyana - İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar... Kaptan pilot bilincini kaybetti! https://t.co/2l26U80Wd5 pic.twitter.com/DOoliOsJ88 — Sabah Gazetesi (@Sabah) February 11, 2020

Обратите внимание! 5 февраля в аэропорту" Сабихи Гекчен", что в Стамбуле, во время посадки самолет Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, влетел в овраг и врезался в ограждение. В результате столкновения с ограждением фюзеляж самолета разломился на три части. На борту лайнера находились 171 пассажир и 6 членов экипажа. В результате аварии 157 человек пострадали, еще трое погибли.