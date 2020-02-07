Авиакатастрофа в Стамбуле: мужчина, находившийся на борту, рассказал об аварии

Пассажир самолета Pegasus, что 5 февраля слетел в овраг и развалился, рассказал детали аварии. Самолет в течение всего полета трясло, а скорость во время приземления в Стамбуле была выше, чем обычно.

С самолетом происходило "что-то странное с самого начала полета", рассказал один из пассажиров рейса – Альпер Кулу. Об этом сообщает Русская служба BBC News.

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По его словам, лайнер трясло весь полет. А потом он разбился во время посадки в аэропорту Стамбула.

Наша скорость при приземлении была выше, чем обычно. После посадки самолет несколько раз качнулся влево и вправо. Потом он подскочил и падал где-то 40 метров, как с холма,

– рассказал Кулу.

А тогда лайнер раскололся на три части.

Кулу одним из первых вышел из самолета. По его словам, на место катастрофы сразу прибыли пожарные. Они говорили в громкоговоритель, что из-за утечки топлива самолет может взорваться. Поэтому всех призвали как можно быстрее эвакуироваться.

У мужчины была сломана рука. Однако ему удалось выбраться на холм, где его уже ждали медики. В то же время на борту оставались люди с более серьезными травмами.

Основное об авиакатастрофе в Стамбуле

5 февраля в аэропорту "Сабихи Гекчен", что в Стамбуле, во время посадки самолет Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, взлетел в овраг и врезался в ограждение.

В результате столкновения с ограждением фюзеляж самолета разломился на три части. Предварительно министр транспорта сказал, что вероятной причиной аварии является жесткая посадка. Еще одна версия – неблагоприятные погодные условия.

На борту лайнера находились 171 пассажир и 6 членов экипажа. Известно о 157 пострадавших и трех погибших.

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