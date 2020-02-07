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      Авиакатастрофа в Стамбуле: мужчина, находившийся на борту, рассказал об аварии

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      Пассажир самолета, потерпевшего крушение в Стамбуле, рассказал детали аварии / ukrinform

      Пассажир самолета Pegasus, что 5 февраля слетел в овраг и развалился, рассказал детали аварии. Самолет в течение всего полета трясло, а скорость во время приземления в Стамбуле была выше, чем обычно.

      С самолетом происходило "что-то странное с самого начала полета", рассказал один из пассажиров рейса – Альпер Кулу. Об этом сообщает Русская служба BBC News.

      Читайте подробно: Влетел в овраг и развалился: все, что известно об аварии самолета в Стамбуле – фото и видео

      По его словам, лайнер трясло весь полет. А потом он разбился во время посадки в аэропорту Стамбула.

      Наша скорость при приземлении была выше, чем обычно. После посадки самолет несколько раз качнулся влево и вправо. Потом он подскочил и падал где-то 40 метров, как с холма,
      – рассказал Кулу.

      А тогда лайнер раскололся на три части.

      Кулу одним из первых вышел из самолета. По его словам, на место катастрофы сразу прибыли пожарные. Они говорили в громкоговоритель, что из-за утечки топлива самолет может взорваться. Поэтому всех призвали как можно быстрее эвакуироваться.

      У мужчины была сломана рука. Однако ему удалось выбраться на холм, где его уже ждали медики. В то же время на борту оставались люди с более серьезными травмами.

      Основное об авиакатастрофе в Стамбуле

      • 5 февраля в аэропорту "Сабихи Гекчен", что в Стамбуле, во время посадки самолет Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, взлетел в овраг и врезался в ограждение.
      • В результате столкновения с ограждением фюзеляж самолета разломился на три части. Предварительно министр транспорта сказал, что вероятной причиной аварии является жесткая посадка. Еще одна версия – неблагоприятные погодные условия.
      • На борту лайнера находились 171 пассажир и 6 членов экипажа. Известно о 157 пострадавших и трех погибших.

      Авария самолета в аэропорту Стамбула: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі Новости Турции авиация Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие
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