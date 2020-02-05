В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП и развалился на части: фото и видео

В аэропорту "Сабиха Гекчен", что в Стамбуле, во время посадки самолет компании Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, влетел в овраг и врезался в ограждение. Местные издания сообщают, что все пассажиры эвакуированы.

По одной из версий, самолет загорелся при посадке. Именно это якобы и потянуло за собой все последующие события, сообщает местный телеканал NTV.

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Из-за инцидента аэропорт закрыли. В то же время министр инфраструктуры Турции заявил, что в результате аварии, к счастью, нет погибших. В то же время некоторые пассажиры получили травмы.

Пассажирский самолет Pegasus Airlines не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе при посадке в аэропорту "Сабиха Гекчен". Борт скатился с полосы и разбился, врезавшись в ограждение.

Известно также, что инцидент произошел с пассажирским лайнером, который выполнял рейс из Измира в Стамбул. На его борту находились 177 пассажиров.

Издание Daily Sabah также отмечает, что в результате столкновения с ограждением фюзеляж самолета разломился на три части и загорелся. Предварительно министр транспорта назвал, что вероятной причиной аварии является жесткая посадка.

Авария самолета в аэропорту Стамбула: смотрите видео





Авария самолета в аэропорту Стамбула

Пассажирский самолет в Стамбуле в результате аварии разломился на части