У Стамбулі літак врізався в огорожу і розпався на частини: фото і відео

В аеропорту "Сабіхі Гекчен", що у Стамбулі, під час посадки літак авіаперевізника Pegasus Airlines виїхав за межі посадкової смуги, злетів у яр та врізався в огорожу. Місцеві видання повідомляють, що усі пасажири евакуйовані.

За однією з версій, літак загорівся під час посадки. Саме це буцімто і потягнуло за собою усі наступні події, повідомляє місцевий телеканал NTV.

До слова: В Афганістані розбився невідомий літак, на борту якого могли бути 83 людей

Через інцидент аеропорт закрили. Водночас міністр інфраструктури Туреччини заявив, що внаслідок аварії, на щастя, немає загиблих. Водночас деякі пасажири отримали травми.

Пасажирський літак Pegasus Airlines не зміг утриматись на злітно-посадковій смузі під час посадки в аеропорту "Сабіхі Гекчен". Борт скотився з дороги і розбився, врізавшись в огорожу.

Відомо також, що інцидент трапився з пасажирським лайнером, який виконував рейс з Ізміру до Стамбула. На його борту перебували 177 пасажирів.

Видання Daily Sabah також зазначає, що внаслідок зіткнення з огорожею фюзеляж літака розламався на три частини та загорівся. Попередньо міністр транспорту назвав, що імовірною причиною аварії є жорстка посадка.

Аварія літака в аеропорту Стамбула: дивіться відео

Pegasus plane crash landed at Istanbul Sabiha Gocken! No information if there are any victims pic.twitter.com/ovjMFk1aH1 — Aviationdk (@aviationdk) February 5, 2020

#LIVE



A passenger plane of Pegasus Airlines gets off the track at Sabiha Gökçen Airport in #Istanbul



The plane seems to have received some damage due to the incident. #sabihagökçen pic.twitter.com/NVYeUQevDm — Milli News (@NewsMilli) February 5, 2020



Аварія літака в аеропорту Стамбула



Пасажирський літак у Стамбулі внаслідок аварії розламався на частини