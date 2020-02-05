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      У Стамбулі літак врізався в огорожу і розпався на частини: фото і відео

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      В аеропорту Стамбула літак з'їхав з посадкової смуги і злетів у яр / телеграм-канал "Раньше всех"

      В аеропорту "Сабіхі Гекчен", що у Стамбулі, під час посадки літак авіаперевізника Pegasus Airlines виїхав за межі посадкової смуги, злетів у яр та врізався в огорожу. Місцеві видання повідомляють, що усі пасажири евакуйовані.

      За однією з версій, літак загорівся під час посадки. Саме це буцімто і потягнуло за собою усі наступні події, повідомляє місцевий телеканал NTV.

      До слова: В Афганістані розбився невідомий літак, на борту якого могли бути 83 людей

      Через інцидент аеропорт закрили. Водночас міністр інфраструктури Туреччини заявив, що внаслідок аварії, на щастя, немає загиблих. Водночас деякі пасажири отримали травми.

      Пасажирський літак Pegasus Airlines не зміг утриматись на злітно-посадковій смузі під час посадки в аеропорту "Сабіхі Гекчен". Борт скотився з дороги і розбився, врізавшись в огорожу.

      Відомо також, що інцидент трапився з пасажирським лайнером, який виконував рейс з Ізміру до Стамбула. На його борту перебували 177 пасажирів.

      Видання Daily Sabah також зазначає, що внаслідок зіткнення з огорожею фюзеляж літака розламався на три частини та загорівся. Попередньо міністр транспорту назвав, що імовірною причиною аварії є жорстка посадка.

      Аварія літака в аеропорту Стамбула: дивіться відео

      аварія літака в аеропорту Стамбула
      Аварія літака в аеропорту Стамбула

      Туреччина, аварія літака у Стамбулі
      Пасажирський літак у Стамбулі внаслідок аварії розламався на частини 

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Аварії та ДТП Постраждалі Новини Туреччини авіація
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