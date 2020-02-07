Авіакатастрофа в Стамбулі: чоловік, що перебував на борту, розповів про аварію

Пасажир літака Pegasus, що злетів у яр та розвалився, розповів деталі аварії. Літак протягом всього польоту трясло, а швидкість під час приземлення у Стамбулі була вищою, ніж зазвичай.

З літаком відбувалося "щось дивне з самого початку польоту", розповів один із пасажирів рейсу – Альпер Кулу. Про це повідомляє Російська служба BBC News.

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За його словами, лайнер трясло весь політ. А потім він розбився під час посадки в аеропорту Стамбула.

Наша швидкість при приземленні була вищою, ніж зазвичай. Після посадки літак кілька разів гойднувся вліво і вправо. Потім він підскочив і падав десь 40 метрів, наче з пагорба,

– розповів Кулу.

А тоді лайнер розколовся на три частини.

Кулу одним із перших вийшов з літака. За його словами, на місце катастрофи одразу прибули пожежники. Вони говорили в гучномовець, що через витік палива літак може вибухнути. Тому всіх закликали щонайшвидше евакуюватися.

У чоловіка була зламана рука. Однак йому вдалося вибратися на пагорб, де на нього вже чекали медики. Водночас на борту залишалися люди зі серйознішими травмами.

Основне про авіакатастрофу у Стамбулі

5 лютого в аеропорту "Сабіхі Гекчен", що у Стамбулі, під час посадки літак Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги, злетів у яр та врізався в огорожу.

Внаслідок зіткнення з огорожею фюзеляж літака розламався на три частини. Попередньо міністр транспорту назвав, що імовірною причиною аварії є жорстка посадка. Ще одна версія – несприятливі погодні умови.

На борту лайнера перебували 171 пасажир та 6 членів екіпажу. Відомо про 157 постраждалих та трьох загиблих.

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