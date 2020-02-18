В Индии во время взлета загорелся пассажирский самолет: видео

В индийском Ахмедабаде в местном аэропорту загорелся пассажирский самолет. Судно взлетало, однако в воздухе у него загорелся двигатель. Туда, вероятнее всего, попала птица.

Экипаж решил сразу посадить самолет. К счастью, никто не пострадал. Все пассажиры и бортпроводники сейчас находятся в безопасности, их эвакуировали. Об этом информирует Independent.

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В неприятный инцидент попал самолет компании GoAir, он должен был выполнять рейс из Ахмедабада в Бенгалуру. После того, как все пассажиры покинули самолет, его отбуксировали за пределы взлетно-посадочной полосы.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как спасатели тушат возгорание.

Самолет в Индии тушат спасатели: видео