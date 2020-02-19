В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы: фото, видео

В Австралии в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета, в результате крушения погибли четыре человека.

Авария произошла в штате Виктория примерно в 100 километрах от города Мельбурн, сообщает 9news.

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В местном управлении безопасности гражданской авиации сообщили, что один из самолетов принадлежал летной школе. В нем находились инструктор с пилотом. В другом легкомоторном судне также было два человека.

В Австралии столкнулись два самолета: смотрите видео

Известно, что оба самолета имели разрешение на пребывание в воздушном пространстве, но имели ли они радиоконтакт до столкновения – пока неизвестно.

На месте аварии сейчас работают правоохранители. Они будут выяснять причины трагедии.



Жуткое крушение в Австралии

К слову, накануне в индийском Ахмедабаде в местном аэропорту загорелся пассажирский самолет. Судно только взлетало, но в воздухе у него загорелся двигатель. Туда, скорее всего, попала птица. К счастью, никто не пострадал.