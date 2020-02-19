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      В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы: фото, видео

      - Читати новину українською
      Фото с места трагедии / 9news.com.au

      В Австралии в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета, в результате крушения погибли четыре человека.

      Авария произошла в штате Виктория примерно в 100 километрах от города Мельбурн, сообщает 9news.

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      В местном управлении безопасности гражданской авиации сообщили, что один из самолетов принадлежал летной школе. В нем находились инструктор с пилотом. В другом легкомоторном судне также было два человека.

      В Австралии столкнулись два самолета: смотрите видео

      Известно, что оба самолета имели разрешение на пребывание в воздушном пространстве, но имели ли они радиоконтакт до столкновения – пока неизвестно.

      На месте аварии сейчас работают правоохранители. Они будут выяснять причины трагедии.

      Авіатроща в Австралії
      Жуткое крушение в Австралии

      К слову, накануне в индийском Ахмедабаде в местном аэропорту загорелся пассажирский самолет. Судно только взлетало, но в воздухе у него загорелся двигатель. Туда, скорее всего, попала птица. К счастью, никто не пострадал.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Жертвы Новости Украины авиация Аварии и ДТП Австралия
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