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      Жінка закурила на борту літака і погрожувала людям: миттєва реакція пасажирів – відео

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      Ілюстративне фото / nypost.com

      У мережі з'явилося курйозне відео, на якому жінка у сонцезахисних окулярах та хіджабі прикурює цигарку просто на борту літака. Пасажири миттєво відреагували на її дії.

      Жінка видихала дим у бік сусідів, які сиділи попереду. Відповідне відео опублікували в інстаграм-акаунті passengershaming.

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      Коли вони відчули запах диму, то повернулися до жінки та одразу ж вихопили цигарку в неї з рук. Після цього вона намагалася підпалити запальничкою серветку. Пасажири тримали порушницю за руки, поки не підійшла бортпровідниця – вона загасила цигарку водою.

      Користувачі соцмережі зазначили, що жінка назвала себе членкинею організації FETÖ, яку вважають терористичною у Туреччині. Вона також заявила, що має вибуховий пристрій та планує підірвати літак.

      Відомо, що інцидент стався в грудні 2019 року на борту повітряного судна, що здійснювало рейс зі Стамбула на Кіпр. Після прибуття в аеропорт порушницю затримали правоохоронці.

      До слова, раніше до 2 років ув'язнення засудили жінку, яка намагалася відкрити двері літака під час польоту і кричала "Я збираюся вбити вас усіх".

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      сьогодні
      2086
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Курйозні новини авіація
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