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      У Британії жінка намагалася відкрити двері літака у польоті: її засудили

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      26-річну дивачку звати Хлоя Хейн / news.sky.com

      У Великій Британії жінку засудили до 2 років ув’язнення. Минулого року вона намагалася відкрити двері літака під час польоту і кричала "Я збираюся вбити вас усіх".

      26-річну дивачку звати Хлоя Хейн, повідомляє Sky News. Інцидент трапився на борту рейсу авіакомпанії Jet2 22 червня 2019 року.

      До речі: У США екстрено сів літак, бо пасажир зняв штани зі стюарта

      Літак прямував з аеропорту Станстед в турецький Даламан. На пів дорозі Хейнс раптово почала сутичку з бортпровідниками і намагалася відкрити двері. Через інцидент 2 винищувачі британських ВПС підняли по тривозі, щоб зустріти рейс Jet2 і супроводжувати його назад в аеропорт.

      Як Хейнс пояснила свою поведінку

      Під час суду Хлоя Хейн пояснила, що була не при собі і не пам'ятала, що насправді сталося. Жінка стверджує, що під час польоту вона змішала алкоголь та ліки.

      Водночас жінка визнала, що поставила під загрозу безпеку літака і що напала на члена екіпажу, яка перешкодила їй відкрити двері літака.

      Ті, хто опинився в пастці в замкнутому просторі літака, неминуче будуть налякані діями тих, хто в нетверезому стані загрожує їхньому життю. Для декого це стане найстрашнішим кошмаром,
      – наголосив суддя.

      Зауважимо, що інцидент обійшовся авіакомпанії Jet2 в 86 тисяч фунтів стерлінгів (це близько 2 мільйонів 734 тисяч гривень).

      Які курйози траплялись в авіації?Нещодавно у міжнародному аеропорту в індійському Далі затримали 48-річного місцевого жителя. Він видавав себе за пілота, аби пройти на рейс за пришвидшеною процедурою, та знімав відео для ютубу та тік-току.

      Ще один інцидент стався в аеропорту китайського міста Тяньхе. Літак саме готувався до вильоту, коли одній із пасажирок стало надто спекотно, і вона відкрила аварійні двері салону. У Китаї чоловік переживав перед першим польотом на літаку. Він вирішив кинути монети "для удачі" у двигун. Китайця оштрафували на 17 тисяч 200 доларів.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кримінальні новини авіація Велика Британія Курйозні новини
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