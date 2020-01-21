У США екстрено сів літак, бо пасажир зняв штани зі стюарта

На рейсі Лос-Анджелес – Чикаго стався курйозний інцидент. Один з пасажирів влаштовував під час польоту дебош і зняв штани з бортпровідника, який спробував його заспокоїти.

Інцидент трапився з авіакомпанією American Airline, повідомляє The Sun. Через скандал лайнер здійснив екстрену посадку.

До теми: Китаєць "для удачі" кинув монети у двигун літака: його оштрафували на 17 тисяч доларів

За словами очевидців, чоловік перебрав з алкоголем і почав штовхати крісла сусідів. Член екіпажу спершу спробував заспокоїти дебошира, але чоловік його вдарив, а потім стягнув з нього штани.

Пілот вирішив посадити літак у Нью-Мексико, щоб передати порушника поліції.

Коли дебошира виводили з лайнера, дівчина, яка летіла з ним, продовжувала нецензурно лаяти правоохоронців.

Які курйози траплялись в авіації?Нещодавно у міжнародному аеропорту в індійському Далі затримали 48-річного місцевого жителя. Він видавав себе за пілота, аби пройти на рейс за пришвидшеною процедурою, та знімав відео для ютубу та тік-току.



Ще один інцидент стався в аеропорту китайського міста Тяньхе. Літак саме готувався до вильоту, коли одній із пасажирок стало надто спекотно, і вона відкрила аварійні двері салону. У Китаї чоловік переживав перед першим польотом на літаку. Він вирішив кинути монети "для удачі" у двигун. Китайця оштрафували на 17 тисяч 200 доларів.